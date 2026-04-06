Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.4 - 5.4.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 4.4.2026 και Κυριακής 5.4.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|5,7
|8,2
|Ant1
|6,6
|7,3
|Alpha
|12,4
|13
|Star
|7,7
|7,3
|Mega
|10,4
|11,9
|OPEN
|5,2
|7,3
|ΕΡΤ1
|2,5
|4,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,4
|9,5
|Ant1
|7,6
|8,4
|Alpha
|9,7
|11,1
|Star
|10,4
|9,2
|Mega
|10,3
|10,4
|OPEN
|3,4
|4,8
|ΕΡΤ1
|3,4
|4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|7,8
|18,6
|OPEN
|Τώρα μαζί
|12,7
|12,5
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8,3
|15,7
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|16
|18,3
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|18
|15,8
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|5,6
|7,1
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,2
|5,7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|4,1
|4,4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|12,5
|15
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|8,8
|10,2
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|14
|16,3
|ΣΚΑΙ
|Weekend live
|4,2
|5,7
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|5
|4,7
|ΟPEN
|Σαν Ψέμα
|1
|1,1
|ΕΡΤ 1
|Τα καλύτερά μας χρόνια
|2,5
|2,4
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|The Chase
|12,6
|12,6
|OPEN
|Εικόνες
|6,6
|6,9
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|1,2
|1,4
|ALPHA
|Το σόι σου
|16,7
|15,7
|STAR
|Ο τροχός της Τύχης
|11,2
|16,1
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|6
|6,2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|11,5
|14
|Ant1
|ANT1 news
|7,5
|8,2
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|6,9
|10,6
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|7,9
|10,1
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|6,4
|8,4
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2
|2,9
|Star
|Ειδήσεις Star
|10,6
|12,5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα
|6,7
|7,9
|MEGA
|Αλ τσαντίρι νιούζ
|9,2
|11,1
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|10,9
|14,6
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Γκαρσονιέρα για Δέκα
|10,2
|9,9
|ALPHA
|Το σόι σου
|16,7
|15,7
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Η Χαρτοπαίχτρα
|14,5
|14
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ράκος Νο 14 και ο Πρώτος Μπουνάκιας
|11,2
|9,3
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Νώε (Noah)
|6,8
|7,5
|ΣΚΑΪ
|Στην Αγκαλιά του Φάνη
|4,6
|4,4
|Star
|Ξένη ταινία - Ρούμπι: Ένα Κράκεν στην Εφηβεία
|5,6
|3,9
|Star
|Ξένη ταινία - Minions
|7,9
|5,1
|OPEN
|Just the two of us
|7,2
|10,9
|ΕΡΤ1
|Από ήλιο σε ήλιο
|2
|3,7
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Η Κυρία Δήμαρχος
|2,7
|5,6
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|11,4
|16
|OPEN
|Τώρα μαζί
|10,4
|11,1
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|9,1
|12,8
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Μega
|Χαμογέλα και πάλι
|15,9
|13
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|7,2
|15,3
|Alpha
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|12,7
|14
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|6,3
|5,4
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,5
|4,8
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|4
|3,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Εξελίξεις τώρα
|13,3
|16,2
|ΣΚΑΙ
|Weekend Live
|2,8
|4,7
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|3,2
|4,7
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|2,2
|3,5
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|10,7
|14,7
|MEGA
|Σ'αγαπώ μ'αγαπάς
|7,8
|9,7
|STAR
|Lingo
|16,4
|15,3
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|4,5
|6,9
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|9,1
|7,6
|ΕΡΤ1
|Eurovision Gr
|1,7
|1,3
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|12,2
|12,8
|Ant1
|ANT1 news
|6,6
|7,6
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,5
|9,3
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|5,4
|10,2
|OPEN
|Open News
|5,2
|9,3
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|1,9
|3,4
|Star
|Star News
|11
|10,2
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|8,7
|12,9
|ΣΚΑΪ
|Monobala
|8,8
|9
|OPEN
|Ψυχαγωγία Κυριακάτικα
|3,2
|3,6
|OPEN
|Grande League
|2,5
|3,8
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Ο Ζηλιαρόγατος
|5,3
|6,1
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|4,7
|5,2
|MEGA
|Συμπέθεροι από τα Τίρανα
|6,6
|6,3
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Ο Τρελλός τα 'χει 400
|12,2
|9,7
|MEGA
|Super Μπάλα Live
|8,5
|8,2
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|11,2
|14,6
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Ο Τρελλοπενηντάρης
|6,7
|8,4
|ΑΝΤ1
|The 2night show
|7,5
|10,5
|ALPHA
|Το Σόι σου
|7,8
|10,1
|ALPHA
|Akis food tour
|8,2
|10,7
|STAR
|1% Club
|13
|13,4
|STAR
|Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς
|9,4
|7,6
