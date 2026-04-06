Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 4.4 - 5.4.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 4.4.2026 και Κυριακής 5.4.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  5,7 8,2
Ant1 6,6 7,3
Alpha  12,4 13
Star 7,7 7,3
Mega 10,4 11,9
OPEN 5,2 7,3
ΕΡΤ1 2,5 4,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  6,4 9,5
Ant1  7,6 8,4
Alpha  9,7 11,1
Star  10,4 9,2
Mega  10,3 10,4
OPEN 3,4 4,8
ΕΡΤ1 3,4 4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 7,8 18,6
OPEN Τώρα μαζί 12,7 12,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,3 15,7
Mega  Mega Σαββατοκύριακο 16 18,3
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18 15,8
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 5,6 7,1
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,2 5,7
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 4,1 4,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 12,5 15
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 8,8 10,2
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 14 16,3
ΣΚΑΙ Weekend live 4,2 5,7
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 5 4,7
ΟPEN Σαν Ψέμα 1 1,1
ΕΡΤ 1 Τα καλύτερά μας χρόνια 2,5 2,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The Chase 12,6 12,6
OPEN Εικόνες 6,6 6,9
ΕΡΤ1 Eurovision GR 1,2 1,4
ALPHA  Το σόι σου 16,7 15,7
STAR Ο τροχός της Τύχης 11,2 16,1
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 6 6,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 11,5 14
Ant1 ANT1 news 7,5 8,2
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,9 10,6
Alpha ALPHA Ειδήσεις 7,9 10,1
OPEN Open Ειδήσεις 6,4 8,4
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2 2,9
Star Ειδήσεις Star 10,6 12,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα  6,7 7,9
MEGA Αλ τσαντίρι νιούζ 9,2 11,1
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος 10,9 14,6
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Γκαρσονιέρα για Δέκα 10,2 9,9
ALPHA Το σόι σου 16,7 15,7
ALPHA Ελληνική ταινία - Η Χαρτοπαίχτρα 14,5 14
ALPHA Ελληνική ταινία - Ράκος Νο 14 και ο Πρώτος Μπουνάκιας 11,2 9,3
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Νώε (Noah) 6,8 7,5
ΣΚΑΪ Στην Αγκαλιά του Φάνη  4,6 4,4
Star Ξένη ταινία  - Ρούμπι: Ένα Κράκεν στην Εφηβεία
 5,6 3,9
Star Ξένη ταινία - Minions 7,9 5,1
OPEN Just the two of us 7,2 10,9
ΕΡΤ1 Από ήλιο σε ήλιο 2 3,7
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Η Κυρία Δήμαρχος
 2,7 5,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 11,4 16
OPEN Τώρα μαζί 10,4 11,1
Mega Mega Σαββατοκύριακο 9,1 12,8

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 15,9 13
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 7,2 15,3
Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 12,7 14
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 6,3 5,4
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,5 4,8
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 4 3,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 13,3 16,2
ΣΚΑΙ Weekend Live 2,8 4,7
OPEN Chef στην κουζίνα σας 3,2 4,7
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 2,2 3,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 10,7 14,7
MEGA Σ'αγαπώ μ'αγαπάς 7,8 9,7
STAR Lingo 16,4 15,3
ΣΚΑΪ  Ελληνική ταινία 4,5 6,9
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 9,1 7,6
ΕΡΤ1  Eurovision Gr 1,7 1,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 12,2 12,8
Ant1 ANT1 news 6,6 7,6
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις  5,5 9,3
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 5,4 10,2
OPEN Open News 5,2 9,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,9 3,4
Star Star News 11 10,2

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Survivor 8,7 12,9
ΣΚΑΪ Monobala 8,8 9
OPEN Ψυχαγωγία Κυριακάτικα 3,2 3,6
OPEN Grande League 2,5 3,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Ο Ζηλιαρόγατος 5,3 6,1
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 4,7 5,2
MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 6,6 6,3
MEGA Ελληνική ταινία - Ο Τρελλός τα 'χει 400 12,2 9,7
MEGA  Super Μπάλα Live 8,5 8,2
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,2 14,6
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Ο Τρελλοπενηντάρης 6,7 8,4
ΑΝΤ1 The 2night show 7,5 10,5
ALPHA Το Σόι σου 7,8 10,1
ALPHA Akis food tour 8,2 10,7
STAR  1% Club 13 13,4
STAR Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς 9,4 7,6
