Συγκίνησε ο Χιου Τζάκμαν για τον θάνατο του Πάτρικ Στιούαρτ: Θα μου λείπεις όλη μου τη ζωή
Συγκίνησε ο Χιου Τζάκμαν για τον θάνατο του Πάτρικ Στιούαρτ: Θα μου λείπεις όλη μου τη ζωή
«Έτρεφα μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για εκείνον και το έργο του», έγραψε με τη σειρά του ο Γουίλιαμ Σάτνερ - Οι δύο άντρες συνεργάστηκαν με τον ηθοποιό στις ταινίες «X-Men» και «Star Trek»
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Χιου Τζάκμαν για να αποχαιρετίσει τον Πάτρικ Στιούαρτ που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από μία «σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ».
Ο ηθοποιός υποδύθηκε στο πλευρό του τον Γούλβεριν στις ταινίες «X-Men» και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες τους, με τους δύο άντρες να ποζάρουν αγκαλιασμένοι.
Στη λεζάντα, ο Τζάκμαν τόνισε πως η απώλεια του Στιούαρτ είναι μεγάλη, όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και δήλωσε πως δεν θα πάψει ποτέ να του λείπει: «Σήμερα χάσαμε έναν από τους σπουδαίους του θεάτρου και της οθόνης. Και, για μένα, έναν σπουδαίο φίλο και άνθρωπο. Έμαθα τόσα πολλά από εκείνον. Θα μου λείπεις, Πάτρικ Στιούαρτ, όλες τις ημέρες της ζωής μου», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Τον Πάτρικ Στιούαρτ αποχαιρέτισε και ο 95χρονος Γουίλιαμ Σάτνερ με τον οποίο ο Στιούαρτ συνεργάστηκε στις ταινίες «Star Trek», όπου υποδύθηκε τον κυβερνήτη Τζέιμς Τ. Κερκ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία οι δύο ηθοποιοί κοιτάζονται και χαμογελούν.
«Τι σπαρακτική εβδομάδα ήταν αυτή», έγραψε αρχικά, αναφερόμενος και στον θάνατο του συμπρωταγωνιστή του στην αρχική σειρά «Star Trek», Γουόλτερ Κένιγκ, σε ηλικία 90 ετών, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
«Ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ ήταν φίλος, συνάδελφος και ένας υπέροχος ηθοποιός. Έφερνε ευφυΐα, χάρη και μια βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς σε ό,τι έκανε. Ο κυβερνήτης Πικάρντ αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο έχουμε και το ίδιο έκανε και ο άνθρωπος που τον υποδύθηκε. Έτρεφα μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για εκείνον και το έργο του. Η καρδιά μου είναι με τη Σάνι και την οικογένειά του. Θα μας λείψει βαθιά», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτηση
Ο ηθοποιός υποδύθηκε στο πλευρό του τον Γούλβεριν στις ταινίες «X-Men» και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες τους, με τους δύο άντρες να ποζάρουν αγκαλιασμένοι.
Στη λεζάντα, ο Τζάκμαν τόνισε πως η απώλεια του Στιούαρτ είναι μεγάλη, όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και δήλωσε πως δεν θα πάψει ποτέ να του λείπει: «Σήμερα χάσαμε έναν από τους σπουδαίους του θεάτρου και της οθόνης. Και, για μένα, έναν σπουδαίο φίλο και άνθρωπο. Έμαθα τόσα πολλά από εκείνον. Θα μου λείπεις, Πάτρικ Στιούαρτ, όλες τις ημέρες της ζωής μου», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τον Πάτρικ Στιούαρτ αποχαιρέτισε και ο 95χρονος Γουίλιαμ Σάτνερ με τον οποίο ο Στιούαρτ συνεργάστηκε στις ταινίες «Star Trek», όπου υποδύθηκε τον κυβερνήτη Τζέιμς Τ. Κερκ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία οι δύο ηθοποιοί κοιτάζονται και χαμογελούν.
«Τι σπαρακτική εβδομάδα ήταν αυτή», έγραψε αρχικά, αναφερόμενος και στον θάνατο του συμπρωταγωνιστή του στην αρχική σειρά «Star Trek», Γουόλτερ Κένιγκ, σε ηλικία 90 ετών, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
«Ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ ήταν φίλος, συνάδελφος και ένας υπέροχος ηθοποιός. Έφερνε ευφυΐα, χάρη και μια βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς σε ό,τι έκανε. Ο κυβερνήτης Πικάρντ αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο έχουμε και το ίδιο έκανε και ο άνθρωπος που τον υποδύθηκε. Έτρεφα μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για εκείνον και το έργο του. Η καρδιά μου είναι με τη Σάνι και την οικογένειά του. Θα μας λείψει βαθιά», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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