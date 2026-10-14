Diddy: Μετά από άγριο καβγά με βαρόνο ναρκωτικών στη φυλακή, τραυματίστηκε στο κεφάλι
Diddy: Μετά από άγριο καβγά με βαρόνο ναρκωτικών στη φυλακή, τραυματίστηκε στο κεφάλι
Ο μουσικός παραγωγός είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο και είχε επιστρέψει στη φυλακή την ίδια μέρα
Νέες λεπτομέρειες από το ατύχημα που είχε ο Diddy μέσα στη φυλακή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο μουσικός παραγωγός τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καβγά με έναν άλλο διαβόητο, κρατούμενο, έναν Τζαμαϊκανό βαρόνο ναρκωτικών γνωστό ως «Ντούντους».
Η συμπλοκή ξέσπασε επειδή ο Diddy έβαλε σε μπελάδες όλους τους συγκρατουμένους του. Πηγές μέσα από την ομοσπονδιακή φυλακή Φορτ Ντιξ ανέφεραν στο TMZ ότι ο Diddy και ο Ντούντους πιάστηκαν στα χέρια την περασμένη Παρασκευή. Ο Diddy βγήκε χαμένος από τη συμπλοκή, καθώς υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ώστε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός φυλακής για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καβγάς ξέσπασε επειδή ο Ντούντους, όπως και πολλοί άλλοι κρατούμενοι, είναι εξοργισμένοι με τον Diddy, καθώς το πρόσφατο ρεπορτάζ του NBC News για την πολυτελή ζωή που απολαμβάνει πίσω από τα κάγκελα είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι στο στόχαστρο των σωφρονιστικών αρχών.
Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι της φυλακής πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο αιφνιδιαστικούς ελέγχους και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα από κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Ντούντους.
Παρότι ο Diddy είναι αναμφίβολα ο πιο διάσημος κρατούμενος στο Φορτ Ντιξ, οι πηγές του TMZ περιγράφουν τον Ντούντους, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών από το 2012, ως τον πραγματικό ισχυρό άνδρα της φυλακής. Ο ίδιος φέρεται να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος επειδή έχασε όλα τα προνόμια που απολάμβανε μετά τους ελέγχους.
Μετά τη συμπλοκή, και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στη Μονάδα Ειδικής Κράτησης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στην απομόνωση, όπου τους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή δύο εβδομάδων.
Ο Diddy βρισκόταν ήδη στην απομόνωση εξαιτίας του ρεπορτάζ του NBC. Η συμπλοκή σημειώθηκε την ώρα που είχε βγει από το κελί του για το καθημερινό του διάλειμμα.
Η συμπλοκή ξέσπασε επειδή ο Diddy έβαλε σε μπελάδες όλους τους συγκρατουμένους του. Πηγές μέσα από την ομοσπονδιακή φυλακή Φορτ Ντιξ ανέφεραν στο TMZ ότι ο Diddy και ο Ντούντους πιάστηκαν στα χέρια την περασμένη Παρασκευή. Ο Diddy βγήκε χαμένος από τη συμπλοκή, καθώς υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ώστε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός φυλακής για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καβγάς ξέσπασε επειδή ο Ντούντους, όπως και πολλοί άλλοι κρατούμενοι, είναι εξοργισμένοι με τον Diddy, καθώς το πρόσφατο ρεπορτάζ του NBC News για την πολυτελή ζωή που απολαμβάνει πίσω από τα κάγκελα είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι στο στόχαστρο των σωφρονιστικών αρχών.
🚨 EXCLUSIVE: Diddy's head injury is from a prison fight with Jamaican drug lord Dudus.— TMZ (@TMZ) October 14, 2026
Everything we know: https://t.co/MngI28tnOU pic.twitter.com/rDE23z315l
Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι της φυλακής πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο αιφνιδιαστικούς ελέγχους και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα από κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Ντούντους.
Παρότι ο Diddy είναι αναμφίβολα ο πιο διάσημος κρατούμενος στο Φορτ Ντιξ, οι πηγές του TMZ περιγράφουν τον Ντούντους, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών από το 2012, ως τον πραγματικό ισχυρό άνδρα της φυλακής. Ο ίδιος φέρεται να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος επειδή έχασε όλα τα προνόμια που απολάμβανε μετά τους ελέγχους.
Μετά τη συμπλοκή, και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στη Μονάδα Ειδικής Κράτησης (Special Housing Unit – SHU), δηλαδή στην απομόνωση, όπου τους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή δύο εβδομάδων.
Ο Diddy βρισκόταν ήδη στην απομόνωση εξαιτίας του ρεπορτάζ του NBC. Η συμπλοκή σημειώθηκε την ώρα που είχε βγει από το κελί του για το καθημερινό του διάλειμμα.
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