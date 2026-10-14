Diddy: Πώς χτύπησε το κεφάλι του στη φυλακή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Diddy: Πώς χτύπησε το κεφάλι του στη φυλακή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Η υγεία και η ευημερία του Σον αποτελούν την άμεση προτεραιότητά μας, δήλωσε εκπρόσωπος του καλλιτέχνη
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Diddy τραυματίστηκε στο κεφάλι μέσα στη φυλακή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, αποκάλυψε το Page Six.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ξένο μέσο, ο ράπερ χτύπησε το κεφάλι του στο κάτω μέρος της κουκέτας που βρισκόταν πάνω από το κρεβάτι του.
Η είδηση έγινε γνωστή μετά από δημοσίευμα του TMZ, το οποίο υποστήριζε ότι ο μουσικός μεταφέρθηκε από την ομοσπονδιακή φυλακή Fort Dix σε κοντινή ιατρική μονάδα στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από επείγον περιστατικό. Πηγή του μέσου είχε αναφέρει ότι η μεταφορά έγινε με ασθενοφόρο περίπου στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και ότι ο Σον Κομπς έλαβε περίθαλψη για τραυματισμό που δεν απειλούσε τη ζωή του. Οι ίδιες πληροφορίες έκαναν λόγο, ότι είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει μετά το περιστατικό.
Εκπρόσωπος του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη δήλωσε στο Page Six: «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα σχετικά με τον Σον Κομπς και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τις συνθήκες» και πρόσθεσε: «Η υγεία και η ευημερία του Σον αποτελούν την άμεση προτεραιότητά μας και εκτιμούμε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας».
Ο Κομπς καταδικάστηκε το 2025 για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία και τον Ιούλιο του ίδιου έτους του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, έπειτα από μια πολύκροτη δικαστική διαδικασία. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί τις κατηγορίες περί παράνομης συμπεριφοράς.
Τον Σεπτέμβριο, το NBC News μετέδωσε ότι ο ράπερ απολαμβάνει προνομιακές συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή, επικαλούμενο τέσσερις ανώνυμους κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, άλλοι κρατούμενοι φέρονται να αναλαμβάνουν το μαγείρεμα και την καθαριότητα για λογαριασμό του, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά, αντικαταθλιπτικά και κινητό τηλέφωνο.
«Αυτά δεν είναι πράγματα που βλέπεις συνήθως στη φυλακή. Φαίνεται απίστευτο, αλλά και πάλι, είναι ο Diddy» λέει μία από τις πηγές που επικαλείται το NBC News.
Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών είχε δηλώσει τότε στο Page Six ότι, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των κρατουμένων, η υπηρεσία δεν σχολιάζει τις συνθήκες κράτησης συγκεκριμένων προσώπων στη φυλακή χαμηλής ασφαλείας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ξένο μέσο, ο ράπερ χτύπησε το κεφάλι του στο κάτω μέρος της κουκέτας που βρισκόταν πάνω από το κρεβάτι του.
Η είδηση έγινε γνωστή μετά από δημοσίευμα του TMZ, το οποίο υποστήριζε ότι ο μουσικός μεταφέρθηκε από την ομοσπονδιακή φυλακή Fort Dix σε κοντινή ιατρική μονάδα στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από επείγον περιστατικό. Πηγή του μέσου είχε αναφέρει ότι η μεταφορά έγινε με ασθενοφόρο περίπου στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και ότι ο Σον Κομπς έλαβε περίθαλψη για τραυματισμό που δεν απειλούσε τη ζωή του. Οι ίδιες πληροφορίες έκαναν λόγο, ότι είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει μετά το περιστατικό.
Cause of Sean ‘Diddy’ Combs’ head injury that sent him to hospital revealed https://t.co/DPfH06BUs8 pic.twitter.com/xcDtEc4HgH— New York Post (@nypost) October 13, 2026
Ο Κομπς καταδικάστηκε το 2025 για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία και τον Ιούλιο του ίδιου έτους του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, έπειτα από μια πολύκροτη δικαστική διαδικασία. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί τις κατηγορίες περί παράνομης συμπεριφοράς.
Τον Σεπτέμβριο, το NBC News μετέδωσε ότι ο ράπερ απολαμβάνει προνομιακές συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή, επικαλούμενο τέσσερις ανώνυμους κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, άλλοι κρατούμενοι φέρονται να αναλαμβάνουν το μαγείρεμα και την καθαριότητα για λογαριασμό του, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά, αντικαταθλιπτικά και κινητό τηλέφωνο.
«Αυτά δεν είναι πράγματα που βλέπεις συνήθως στη φυλακή. Φαίνεται απίστευτο, αλλά και πάλι, είναι ο Diddy» λέει μία από τις πηγές που επικαλείται το NBC News.
Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών είχε δηλώσει τότε στο Page Six ότι, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των κρατουμένων, η υπηρεσία δεν σχολιάζει τις συνθήκες κράτησης συγκεκριμένων προσώπων στη φυλακή χαμηλής ασφαλείας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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