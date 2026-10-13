Ελένη Καρακάση για την αναδοχή του παδιού της: Όταν μου είπαν ότι έγινε η σύνδεσή μου με αυτό το παιδί, έβαλα τα κλάματα
Ελένη Καρακάση για την αναδοχή του παδιού της: Όταν μου είπαν ότι έγινε η σύνδεσή μου με αυτό το παιδί, έβαλα τα κλάματα
Η ηθοποιός περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τη γνωριμία μέχρι και τη συμβίωση με το παιδί - « Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αλλά τώρα είμαστε πολύ κοντά συναισθηματικά», είπε
Για την αναδοχή του παιδιού της μίλησε η Ελένη Καρακάση, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε πως έγινε η σύνδεσή τους και έβαλε τα κλάματα με τον σύζυγό της, ενώ εξομολογήθηκε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τη γνωριμία μέχρι και την ημέρα που ξεκίνησε η συμβίωσή τους.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» ανέφερε πως πάντοτε υπήρχε στο μυαλό της η υιοθεσία, όμως ξεκίνησε να σκέφτεται την αναδοχή με τον σύζυγό της μετά την ολική υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε: «Εγώ πάντα στο μυαλό μου την είχα την υιοθεσία και το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη από τα πολύ πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί. Ο Δημήτρης λίγο το είχε στο μυαλό του όπως το έχουν λίγο οι πιο παλιοί. Δηλαδή, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε βιολογικά ένα παιδί... όλα αυτά. Όταν δεν ήρθε και κυρίως με το που έκανα εγώ την ολική υστερεκτομή πριν από 4,5 χρόνια περίπου, ήταν το πρώτο πράγμα που με το που συνήλθα από όλο αυτό μου λέει ο Δημήτρης "να το βάλουμε μπροστά;"», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Λέω "φυσικά". Και δεν το συζητήσαμε καθόλου. Όντως ανεβάσαμε τα χαρτιά μας στην πλατφόρμα και θυμάμαι ότι μάλιστα πήγαμε και ρωτήσαμε στο Νότιο Τομέα που ανήκουμε ανήμερα 5 Φλεβάρη που είναι τα γενέθλιά μου "Έχουμε ανεβάσει τώρα την αίτηση, τα χαρτιά μας στην αίτησή μας ουσιαστικά, θέλουμε μόνο να μας πείτε αν είναι εντάξει". Και μας εξήγησαν ότι είναι αρκετά πίσω το πώς ανοίγουν οι φάκελοι. Έχει απλοποιηθεί αρκετά το σύστημα. Δυστυχώς, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή, εμάς εκείνη την περίοδο στο Νότιο Τομέα ήταν πολύ λίγοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί που τα έκαναν σχεδόν όλα… Ο φάκελός μας άνοιξε στο χρόνο. Προφανώς έγιναν πιο πολλοί άνθρωποι και με το που πήγαμε και άνοιξε ο φάκελός μας…».
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Καρακάση, έπειτα, περιέγραψε τη διαδικασία που ακολούθησαν: «Το σύστημα άλλαξε μέσα στην καραντίνα. Μέχρι τότε η επικοινωνία απ’ όσο ξέρω γινόταν λίγο πιο άμεσα με τις δομές. Οπότε είχες μια πιο κοντινή επικοινωνία και ερχόταν ο δρόμος. Μέσα στην καραντίνα άνοιξε η πλατφόρμα που λένε οι γνωστοί που μέσα σε αυτό ανεβάζεις, τα ζευγάρια που θέλουν για αναδοχή, όχι μόνο ζευγάρια. Όποιος θέλει για αναδοχή και υιοθεσία. Μονογονεϊκές, ζευγάρια… Ανεβάζεις χαρτιά που είναι από δημόσια νοσοκομεία, ψυχιατρική εξέταση... Όλα τα χαρτιά. Μητρώα, ό,τι χρειάζεται λοιπόν και μέσα από ένα ΚΕΠ τα ανεβάζεις όλα τα χαρτιά σου. Όταν έρχεται, λοιπόν, ο καιρός και μέσα σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν και όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα που είναι για υιοθεσία και αναδοχή...».
Όπως ανέφερε, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις για την ηλικία του παιδιού και το φύλο του παιδιού κ.ο.κ., ωστόσο οι ίδιοι δεν έβαλαν καμία επιλογή. Τότε τους έγινε η πρόταση για αναδοχή και ήρθαν σε επαφή με ένα από τα παιδιά των δομών: «Το παιδί είναι 8,5 χρονών… Μας συνέδεσαν με ένα παιδάκι. Δεν θα πω φύλο, δεν κάνει να πω. Ήταν 7,5 όταν γνωριστήκαμε και η πρώτη μας επαφή έγινε τον Νοέμβριο. Πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Την πρώτη φορά που με πήραν και μου είπαν ότι η σύνδεσή μου έγινε με αυτό το παιδί, έβαλα τα κλάματα. Ούτε εγώ το περίμενα ότι θα αντιδρούσα έτσι. Και όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά ήμασταν, όχι μαγκωμένοι, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε πώς θα πάει. Μπήκαμε στον κόσμο του. Αρχίσαμε δηλαδή να παίζουμε το παιχνίδι που ήθελε να παίξει», είπε για τις πρώτες τους στιγμές.
Και συμπλήρωσε για το περιστατικό που τους πήγε πίσω: «Όσο μεγαλύτερο το παιδί τόσο μεγαλύτερη και η αμηχανία. Τα προετοιμάζουν τα παιδιά. Η πρώτη αίσθηση που έχουν είναι ότι είμαστε οι εθελοντές, δηλαδή ότι ερχόμαστε να αναλάβουμε το παιδί, να κάνουμε παρέα, να πάμε ένα θέατρο, μια βόλτα… Δεν ξέρουν αμέσως ότι θα οδηγήσει σε συμβίωση. Εμάς ήταν δύσκολο λοιπόν, γιατί το παιδί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έγινε και ένα περιστατικό που είδε τους γονείς του τα Χριστούγεννα, οπότε αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω και περνάγαμε ένα κρύο-ζέστη γιατί από κοντά βλεπόμασταν μέρα παρά μέρα, πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν το παιδί στη δομή και ήταν σαν να μην μας θέλει καθόλου. Δεν μας κοίταζε στα μάτια, δεν υπήρχαμε στο οπτικό του πεδίο και κάθε βράδυ μιλάγαμε στο τηλέφωνο και ήταν ένα άλλο παιδί. Δεν ήθελε να ανοιχτεί. Αισθάνεται ότι προδίδει την οικογένειά του, τη βιολογική του. Είναι πολύ σημαντικά κεφάλαια όλα αυτά. Ενώ από το τηλέφωνο υπήρχε η απόσταση και δεν υπήρχε και η άμεση εικόνα. Ήταν μαγικό παιδιά, άλλαζε η φωνή».
Η Ελένη Καρακάση επισήμανε πως πλέον μένουν μαζί με το παιδί: «Τώρα ζούμε μαζί. Τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά συναισθηματικά. Είμαστε με ένα 8χρονο που όμως περνάει ουσιαστικά τη βρεφική ηλικία. Είναι ακριβώς σαν ένα μωρό που είναι γαντζωμένο επάνω μου και απόλυτα εξαρτημένο. Είναι μαγικό και πάρα πολύ δύσκολο. Οι μαμάδες το καταλαβαίνετε πιο καλά…».
Η ηθοποιός εξήγησε πως συμβουλεύεται τον ψυχαναλυτή της σε όλο αυτό το ταξίδι: «Ήμουν, ευτυχώς, πολύ καλά προετοιμασμένη γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, με το που είπα ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το ταξίδι, αποφάσισα να κάνω και ψυχανάλυση για να λύσω δικά μου προβλήματα και γιατί ήθελα να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που να με καθοδηγεί. Με προετοίμασε και είναι πάρα πολύ δίπλα μου σε ό,τι χρειάζομαι», ανέφερε.
Όπως δήλωσε: «Δεν έχω γνωριστεί με την οικογένεια του παιδιού, δεν επιτρέπεται», ενώ έκλεισε το θέμα μιλώντας για τον σύζυγό της και το πώς συμπεριφέρεται ο ίδιος ως πατέρας: «Είναι λίγο αγχωμένος σαν μπαμπάς, γιατί το παιδί είναι σαν μωρό που έχει πιο πολύ ανάγκη τη μαμά, αλλά συγκινείται πάρα πολύ».
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» ανέφερε πως πάντοτε υπήρχε στο μυαλό της η υιοθεσία, όμως ξεκίνησε να σκέφτεται την αναδοχή με τον σύζυγό της μετά την ολική υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε: «Εγώ πάντα στο μυαλό μου την είχα την υιοθεσία και το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη από τα πολύ πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί. Ο Δημήτρης λίγο το είχε στο μυαλό του όπως το έχουν λίγο οι πιο παλιοί. Δηλαδή, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε βιολογικά ένα παιδί... όλα αυτά. Όταν δεν ήρθε και κυρίως με το που έκανα εγώ την ολική υστερεκτομή πριν από 4,5 χρόνια περίπου, ήταν το πρώτο πράγμα που με το που συνήλθα από όλο αυτό μου λέει ο Δημήτρης "να το βάλουμε μπροστά;"», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Λέω "φυσικά". Και δεν το συζητήσαμε καθόλου. Όντως ανεβάσαμε τα χαρτιά μας στην πλατφόρμα και θυμάμαι ότι μάλιστα πήγαμε και ρωτήσαμε στο Νότιο Τομέα που ανήκουμε ανήμερα 5 Φλεβάρη που είναι τα γενέθλιά μου "Έχουμε ανεβάσει τώρα την αίτηση, τα χαρτιά μας στην αίτησή μας ουσιαστικά, θέλουμε μόνο να μας πείτε αν είναι εντάξει". Και μας εξήγησαν ότι είναι αρκετά πίσω το πώς ανοίγουν οι φάκελοι. Έχει απλοποιηθεί αρκετά το σύστημα. Δυστυχώς, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή, εμάς εκείνη την περίοδο στο Νότιο Τομέα ήταν πολύ λίγοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί που τα έκαναν σχεδόν όλα… Ο φάκελός μας άνοιξε στο χρόνο. Προφανώς έγιναν πιο πολλοί άνθρωποι και με το που πήγαμε και άνοιξε ο φάκελός μας…».
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Καρακάση, έπειτα, περιέγραψε τη διαδικασία που ακολούθησαν: «Το σύστημα άλλαξε μέσα στην καραντίνα. Μέχρι τότε η επικοινωνία απ’ όσο ξέρω γινόταν λίγο πιο άμεσα με τις δομές. Οπότε είχες μια πιο κοντινή επικοινωνία και ερχόταν ο δρόμος. Μέσα στην καραντίνα άνοιξε η πλατφόρμα που λένε οι γνωστοί που μέσα σε αυτό ανεβάζεις, τα ζευγάρια που θέλουν για αναδοχή, όχι μόνο ζευγάρια. Όποιος θέλει για αναδοχή και υιοθεσία. Μονογονεϊκές, ζευγάρια… Ανεβάζεις χαρτιά που είναι από δημόσια νοσοκομεία, ψυχιατρική εξέταση... Όλα τα χαρτιά. Μητρώα, ό,τι χρειάζεται λοιπόν και μέσα από ένα ΚΕΠ τα ανεβάζεις όλα τα χαρτιά σου. Όταν έρχεται, λοιπόν, ο καιρός και μέσα σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν και όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα που είναι για υιοθεσία και αναδοχή...».
Όπως ανέφερε, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις για την ηλικία του παιδιού και το φύλο του παιδιού κ.ο.κ., ωστόσο οι ίδιοι δεν έβαλαν καμία επιλογή. Τότε τους έγινε η πρόταση για αναδοχή και ήρθαν σε επαφή με ένα από τα παιδιά των δομών: «Το παιδί είναι 8,5 χρονών… Μας συνέδεσαν με ένα παιδάκι. Δεν θα πω φύλο, δεν κάνει να πω. Ήταν 7,5 όταν γνωριστήκαμε και η πρώτη μας επαφή έγινε τον Νοέμβριο. Πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Την πρώτη φορά που με πήραν και μου είπαν ότι η σύνδεσή μου έγινε με αυτό το παιδί, έβαλα τα κλάματα. Ούτε εγώ το περίμενα ότι θα αντιδρούσα έτσι. Και όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά ήμασταν, όχι μαγκωμένοι, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε πώς θα πάει. Μπήκαμε στον κόσμο του. Αρχίσαμε δηλαδή να παίζουμε το παιχνίδι που ήθελε να παίξει», είπε για τις πρώτες τους στιγμές.
Και συμπλήρωσε για το περιστατικό που τους πήγε πίσω: «Όσο μεγαλύτερο το παιδί τόσο μεγαλύτερη και η αμηχανία. Τα προετοιμάζουν τα παιδιά. Η πρώτη αίσθηση που έχουν είναι ότι είμαστε οι εθελοντές, δηλαδή ότι ερχόμαστε να αναλάβουμε το παιδί, να κάνουμε παρέα, να πάμε ένα θέατρο, μια βόλτα… Δεν ξέρουν αμέσως ότι θα οδηγήσει σε συμβίωση. Εμάς ήταν δύσκολο λοιπόν, γιατί το παιδί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έγινε και ένα περιστατικό που είδε τους γονείς του τα Χριστούγεννα, οπότε αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω και περνάγαμε ένα κρύο-ζέστη γιατί από κοντά βλεπόμασταν μέρα παρά μέρα, πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν το παιδί στη δομή και ήταν σαν να μην μας θέλει καθόλου. Δεν μας κοίταζε στα μάτια, δεν υπήρχαμε στο οπτικό του πεδίο και κάθε βράδυ μιλάγαμε στο τηλέφωνο και ήταν ένα άλλο παιδί. Δεν ήθελε να ανοιχτεί. Αισθάνεται ότι προδίδει την οικογένειά του, τη βιολογική του. Είναι πολύ σημαντικά κεφάλαια όλα αυτά. Ενώ από το τηλέφωνο υπήρχε η απόσταση και δεν υπήρχε και η άμεση εικόνα. Ήταν μαγικό παιδιά, άλλαζε η φωνή».
Η Ελένη Καρακάση επισήμανε πως πλέον μένουν μαζί με το παιδί: «Τώρα ζούμε μαζί. Τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά συναισθηματικά. Είμαστε με ένα 8χρονο που όμως περνάει ουσιαστικά τη βρεφική ηλικία. Είναι ακριβώς σαν ένα μωρό που είναι γαντζωμένο επάνω μου και απόλυτα εξαρτημένο. Είναι μαγικό και πάρα πολύ δύσκολο. Οι μαμάδες το καταλαβαίνετε πιο καλά…».
Η ηθοποιός εξήγησε πως συμβουλεύεται τον ψυχαναλυτή της σε όλο αυτό το ταξίδι: «Ήμουν, ευτυχώς, πολύ καλά προετοιμασμένη γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, με το που είπα ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το ταξίδι, αποφάσισα να κάνω και ψυχανάλυση για να λύσω δικά μου προβλήματα και γιατί ήθελα να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που να με καθοδηγεί. Με προετοίμασε και είναι πάρα πολύ δίπλα μου σε ό,τι χρειάζομαι», ανέφερε.
Όπως δήλωσε: «Δεν έχω γνωριστεί με την οικογένεια του παιδιού, δεν επιτρέπεται», ενώ έκλεισε το θέμα μιλώντας για τον σύζυγό της και το πώς συμπεριφέρεται ο ίδιος ως πατέρας: «Είναι λίγο αγχωμένος σαν μπαμπάς, γιατί το παιδί είναι σαν μωρό που έχει πιο πολύ ανάγκη τη μαμά, αλλά συγκινείται πάρα πολύ».
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