Η Χάιντι Κλουμ ευχήθηκε στη 17χρονη κόρη της με βίντεο και φωτογραφίες από το παρελθόν: «Πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια;»
Η Χάιντι Κλουμ ευχήθηκε στη 17χρονη κόρη της με βίντεο και φωτογραφίες από το παρελθόν: «Πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια;»
Το μοντέλο μοιράστηκε αδημοσιεύτα στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη και τη ζωή με τα τέσσερα παιδιά της με αφορμή τα γενέθλια της Λου Σουλόλα Σάμουελ
Τα 17α γενέθλιά της γιόρτασε η κόρη της Χάιντι Κλουμ Λου Σουλόλα Σάμουελ και το μοντέλο της ευχήθηκε με βίντεο και φωτογραφίες από το παρελθόν.
Η Χάιντι Κλουμ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία βρίσκεται ξαπλωμένη δίπλα στη νεογέννητη τότε Λου και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα βίντεο με τον γιο της, Χένρι, να καλωσορίζει τη νεογέννητη αδελφή του. Ανάρτησε επίσης αρκετές οικογενειακές φωτογραφίες με τα τέσσερα παιδιά της, μεταξύ των οποίων μία στην οποία όλοι είναι μεταμφιεσμένοι για το Χάλογουιν.
Το post ολοκληρώθηκε με ένα βίντεο στο οποίο η μικρή τότε κόρη του μοντέλου μιμείται τη μητέρα της, κάνοντας πασαρέλα, φορώντας ένα αστραφτερό φόρεμα, με τους παρευρισκόμενους να την επευφημούν στο παρασκήνιο. «Χρόνια πολλά για τα 17α γενέθλιά σου, αγάπη μου Λου. Σε αγαπώ πάρα πολύ και είμαι τόσο περήφανη για σένα και για όλα όσα κάνεις», έγραψε η Κλουμ στη λεζάντα της ανάρτησής της και πρόσθεσε: «Πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια;».
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
Η Χάιντι Κλουμ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία βρίσκεται ξαπλωμένη δίπλα στη νεογέννητη τότε Λου και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα βίντεο με τον γιο της, Χένρι, να καλωσορίζει τη νεογέννητη αδελφή του. Ανάρτησε επίσης αρκετές οικογενειακές φωτογραφίες με τα τέσσερα παιδιά της, μεταξύ των οποίων μία στην οποία όλοι είναι μεταμφιεσμένοι για το Χάλογουιν.
Το post ολοκληρώθηκε με ένα βίντεο στο οποίο η μικρή τότε κόρη του μοντέλου μιμείται τη μητέρα της, κάνοντας πασαρέλα, φορώντας ένα αστραφτερό φόρεμα, με τους παρευρισκόμενους να την επευφημούν στο παρασκήνιο. «Χρόνια πολλά για τα 17α γενέθλιά σου, αγάπη μου Λου. Σε αγαπώ πάρα πολύ και είμαι τόσο περήφανη για σένα και για όλα όσα κάνεις», έγραψε η Κλουμ στη λεζάντα της ανάρτησής της και πρόσθεσε: «Πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια;».
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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