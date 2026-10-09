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Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες δίπλα σε πισίνα: Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες
GALA
Χάιντι Κλουμ Πισίνα Λος Άντζελες Τόπλες

Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες δίπλα σε πισίνα: Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες

Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια αποκαλυπτική φωτογραφία της στο Instagram

Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες δίπλα σε πισίνα: Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες
Ιωάννα Μαρίνου
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Μια τόπλες φωτογραφία της δίπλα σε πισίνα μοιράστηκε η Χάιντι Κλουμ, σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Λος Άντζελες.

Η 53χρονη Γερμανίδα καλλονή δημοσίευσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά.

Δείτε την ανάρτησή της


Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου βρέθηκε μαζί με τη 16χρονη κόρη της, Λου. Οι δυο τους παρακολούθησαν την επίδειξη της Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στις 3 Οκτωβρίου, καθισμένες στην πρώτη σειρά.
Ιωάννα Μαρίνου
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