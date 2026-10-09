Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες δίπλα σε πισίνα: Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες

φωτογραφία της δίπλα σε πισίνα μοιράστηκε η Χάιντι Κλουμ , σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Λος Άντζελες.

Μια τόπλεςΗ 53χρονη Γερμανίδα καλλονή δημοσίευσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά.Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου βρέθηκε μαζί με τη 16χρονη κόρη της, Λου. Οι δυο τους παρακολούθησαν την επίδειξη της Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στις 3 Οκτωβρίου, καθισμένες στην πρώτη σειρά.