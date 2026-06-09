Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Το trailer για την τελευταία σεζόν του «The Bear» είναι τόσο χαοτικό που όλοι ανυπομονούν για την πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Το trailer για την τελευταία σεζόν του «The Bear» είναι τόσο χαοτικό που όλοι ανυπομονούν για την πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Μια σειρά που σε κάνει να παθαίνεις ταχυπαλμία από το άγχος σα να δουλεύεις σε κουζίνα υψηλών απαιτήσεων και ταυτόχρονα προσφέρει οικογενειακή ζεστασιά στους θεατές της
Η σειρά «The Bear» βαδίζει προς το εντυπωσιακό της φινάλε. Πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων η οποία απογείωσε την καριέρα του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αλλά και της Άγιο Εντιμπίρι και του Έμπον Μος-Μπαχράχ. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε το τρέιλερ του τελευταίου πολυαναμενόμενου κύκλου επεισοδίων μιας σειράς που ξεκίνησε πίσω στο 2022.
Η Σίντνεϊ (Αγιο Εντιμπίρι) αναλαμβάνει τα ηνία, αναλαμβάνοντας την κουζίνα του εστιατορίου «The Bear» στο Σικάγο ως επικεφαλής σεφ, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό ψάχνει έναν τρόπο να κρατήσει το εστιατόριο στη ζωή καθώς αντιμετωπίζουν μια πλημμύρα, διακοπή των προμηθειών, την πώληση του κτιρίου και έλλειψη χρημάτων. Και τα οκτώ επεισόδια της 5ης σεζόν του «The Bear» θα κάνουν πρεμιέρα στο Hulu και στο FX στις 25 Ιουνίου, ενώ από την επόμενη ημέρα θα είναι διαθέσιμο και στο Disney+.
Η 4η σεζόν έληξε με τον Κάρμι (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) να αποχωρεί από την εστίαση, αφήνοντας το εστιατόριο στα χέρια της Σίντνεϊ, του Ρίτσι (Έμπον Μος-Μπαχράχ) και της Νάταλι (Άμπι Έλιοτ). Μετά από συγκινητικές συνομιλίες με τους τρεις, ο Κάρμι αποχωρεί, αλλά επιστρέφει στο εστιατόριο αυτή τη σεζόν, λέγοντας στο προσωπικό του στο τρέιλερ: «Σας κοιτάζω όλους και σας αγαπώ τόσο πολύ».
Χωρίς χρήματα, με την απειλή της πώλησης και μια καταρρακτώδη καταιγίδα να τους εμποδίζει, οι νέοι συνεργάτες πρέπει να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα για να ολοκληρώσουν μια τελευταία βάρδια, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν επιτέλους ένα αστέρι Michelin. Τελικά, συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνει ένα εστιατόριο «τέλειο» ίσως να μην είναι το φαγητό, αλλά οι άνθρωποι.
Το εντυπωσιακό με την συγκεκριμένη σειρά -που αποτελεί δημιουργία του Κρίστοφερ Στόρερ και παράγεται από την FX Productions- είναι πως σε κάνει να παθαίνεις ταχυπαλμία από το άγχος σα να δουλεύεις σε κουζίνα υψηλών απαιτήσεων και ταυτόχρονα προσφέρει οικογενειακή ζεστασιά στους θεατές της.
Η Σίντνεϊ (Αγιο Εντιμπίρι) αναλαμβάνει τα ηνία, αναλαμβάνοντας την κουζίνα του εστιατορίου «The Bear» στο Σικάγο ως επικεφαλής σεφ, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό ψάχνει έναν τρόπο να κρατήσει το εστιατόριο στη ζωή καθώς αντιμετωπίζουν μια πλημμύρα, διακοπή των προμηθειών, την πώληση του κτιρίου και έλλειψη χρημάτων. Και τα οκτώ επεισόδια της 5ης σεζόν του «The Bear» θα κάνουν πρεμιέρα στο Hulu και στο FX στις 25 Ιουνίου, ενώ από την επόμενη ημέρα θα είναι διαθέσιμο και στο Disney+.
Η 4η σεζόν έληξε με τον Κάρμι (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) να αποχωρεί από την εστίαση, αφήνοντας το εστιατόριο στα χέρια της Σίντνεϊ, του Ρίτσι (Έμπον Μος-Μπαχράχ) και της Νάταλι (Άμπι Έλιοτ). Μετά από συγκινητικές συνομιλίες με τους τρεις, ο Κάρμι αποχωρεί, αλλά επιστρέφει στο εστιατόριο αυτή τη σεζόν, λέγοντας στο προσωπικό του στο τρέιλερ: «Σας κοιτάζω όλους και σας αγαπώ τόσο πολύ».
Χωρίς χρήματα, με την απειλή της πώλησης και μια καταρρακτώδη καταιγίδα να τους εμποδίζει, οι νέοι συνεργάτες πρέπει να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα για να ολοκληρώσουν μια τελευταία βάρδια, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν επιτέλους ένα αστέρι Michelin. Τελικά, συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνει ένα εστιατόριο «τέλειο» ίσως να μην είναι το φαγητό, αλλά οι άνθρωποι.
Το εντυπωσιακό με την συγκεκριμένη σειρά -που αποτελεί δημιουργία του Κρίστοφερ Στόρερ και παράγεται από την FX Productions- είναι πως σε κάνει να παθαίνεις ταχυπαλμία από το άγχος σα να δουλεύεις σε κουζίνα υψηλών απαιτήσεων και ταυτόχρονα προσφέρει οικογενειακή ζεστασιά στους θεατές της.
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