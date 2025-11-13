Εύη Αδάμ: Καμία από τις κόρες μου δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη μόδα
Η μία είναι τραγουδίστρια και η άλλη σπουδάζει οικονομικά, είπε το μοντέλο για τις κόρες της
Στην επιλογή των κορών της να μην ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο της μόδας, αναφέρθηκε η Εύη Αδάμ, εξηγώντας πως η πορεία που επέλεξαν αντανακλά τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και όχι τη δική της διαδρομή.
Το μοντέλο έχει αποκτήσει δύο κόρες από τον γάμο της με τον Λάμπη Λιβιεράτο, τη Δανάη και τη Νεφέλη. Όπως ανέφερε η Εύη Αδάμ, η μία ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της, αφού ασχολείται με τη μουσική και είναι τραγουδίστρια και η άλλη σπουδάζει οικονομικά.
Σε δηλώσεις που έκανε το μοντέλο στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι μεγάλωσε τις κόρες της με την αρχή να λαμβάνουν οι ίδιες, με ωριμότητα, τις αποφάσεις για τη ζωή τους.
Όπως είπε: «Καμία από τις κόρες μου δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη μόδα. Η μία είναι τραγουδίστρια και η άλλη σπουδάζει οικονομικά. Εγώ χαίρομαι όταν τα παιδιά μου κάνουν συνειδητές επιλογές, κατόπιν ωρίμου σκέψεως. Άλλωστε έτσι τα έχω μεγαλώσεις και εκπαιδεύσει, να σκέφτονται ώριμα, να παίρνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους και μετά να παίρνουν την ευθύνη των αποφάσεών τους, ώστε να έχουν όλο το πακέτο».
