Γιώτα Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: Έχω πάρει ένα κιλό, παιδεύομαι, δεν μπορώ να φάω καθόλου

Σε άλλο σημείο, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την εξωσωματική γονιμοποίηση και τη στιγμή, που ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη της: «Φυσικά θυμάμαι την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Ήμουν έξω από αυτό το μοναστήρι, που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, είναι η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου στην Παιανία. Και ήμουν εκεί έξω, όταν με πήρε ο εξωσωματικός μου στο τηλέφωνο και μου είπε "Γιωτάκι μου, πάμε καλά". Δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, γιατί και στην προηγούμενη εξωσωματική εγώ ήμουν έγκυος. Μετά ξεκίνησε η αγωνία του να ξεπεράσω το πρώτο στάδιο. Δηλαδή αυτό που στην πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε, να πετύχει στη δεύτερη».