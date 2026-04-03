Γιώτα Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: Έχω πάρει ένα κιλό, παιδεύομαι, δεν μπορώ να φάω καθόλου
Τις διατροφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της, μοιράστηκε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, αναφέροντας ότι έχει πάρει μόνο ένα κιλό. 

Η ραδιοφωνική παραγωγός που αναμένεται να γεννήσει τον Μάιο, περιέγραψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία της εγκυμοσύνης της δεν ήταν εύκολη, με συχνές ναυτίες και δυσκολίες με την τροφή.

Όπως παραδέχτηκε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, αν και είναι σε προχωρημένη κύηση, τα κιλά της δεν έχουν αυξηθεί:  «Θα φέρω προγραμματισμένα την κόρη μου στον κόσμο στις αρχές Μαΐου. Παιδεύτηκα πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη και συνεχίζω να παιδεύομαι να πω την αλήθεια, δεν μου είναι πολύ εύκολη η εγκυμοσύνη. Δεν μπορώ καθόλου να φάω, ό,τι τρώω δεν στέκεται στο στομάχι μου και είμαι καθημερινά πολύ δύσκολα με ναυτίες και εμετούς. Έχω πάρει ένα κιλό ας πούμε, το οποίο μια φεύγει, μια έρχεται, πάει πάνω κάτω. Δόξα τω Θεώ το παιδί είναι καλά».

Σε άλλο σημείο, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την εξωσωματική γονιμοποίηση και τη στιγμή, που ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη της: «Φυσικά θυμάμαι την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Ήμουν έξω από αυτό το μοναστήρι, που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, είναι η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου στην Παιανία. Και ήμουν εκεί έξω, όταν με πήρε ο εξωσωματικός μου στο τηλέφωνο και μου είπε "Γιωτάκι μου, πάμε καλά". Δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, γιατί και στην προηγούμενη εξωσωματική εγώ ήμουν έγκυος. Μετά ξεκίνησε η αγωνία του να ξεπεράσω το πρώτο στάδιο. Δηλαδή αυτό που στην πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε, να πετύχει στη δεύτερη».
