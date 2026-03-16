Τζέσι Μπάκλεϊ: Η κραυγή στο «Hamnet» που της έδωσε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Η Ιρλανδή ηθοποιός τιμήθηκε για την ερμηνεία της στην ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο' Φάρελ





Η Τζέσι Μπάκλεϊ στο «Hamnet» ως Άγκνες Σαίξπηρ

Στην ταινία, η Τζέσι Μπάκλεϊ υποδύεται την Άγκνες Σαίξπηρ, σύζυγο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε μια ιστορία που εστιάζει στην οικογενειακή ζωή του ζευγαριού και ιδιαίτερα στον θάνατο του γιου τους, Χάμνετ, γεγονός που σύμφωνα με τη δραματουργική προσέγγιση του έργου επηρέασε βαθιά τη δημιουργία του θεατρικού «Άμλετ».



Η ίδια η ηθοποιός έχει αναφερθεί στον ρόλο ως μία από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες της καριέρας της, σημειώνοντας ότι η ταινία εστιάζει στο πένθος και στις σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια. Σε συνεντεύξεις της έχει επισημάνει ότι η συγκεκριμένη σκηνή έντονης συναισθηματικής έκρηξης ήταν καθοριστική για την αποτύπωση της ψυχολογικής κατάστασης της ηρωίδας.



Η ερμηνεία της Τζέσι Μπάκλεϊ στο « Hamnet » και ιδιαίτερα μια έντονη σκηνή, στην οποία η ηθοποιός ξεσπά σε μια συγκλονιστική κραυγή, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ταινία, συμβάλλοντας στη βράβευσή της με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου Η ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία Όσκαρ, τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, για την ερμηνεία της στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Hamnet».Στον λόγο της, η Μπάκλεϊ ευχαρίστησε τιςσυναδέλφους της στην ίδια κατηγορία, Ρόουζ Μπάιρν, Κέιτ Χάντσον, Ρενάτε Ράινσβε και Έμμα Στόουν, λέγοντας: «Εμπνέομαι από την τέχνη και την καρδιά σας και θέλω να συνεργαστώ με την καθεμία σας». Αναφέρθηκε επίσης στην οικογένειά της, που ταξίδεψε από την Ιρλανδία για να βρεθεί στο πλευρό της, λέγοντας απευθυνόμενη στους γονείς της: «Σας ευχαριστώ που μας μάθατε να ονειρευόμαστε και να μην μας ορίζει ποτέ η προσδοκία, αλλά το πάθος μας».Όσο για τον σύζυγό της, Φρέντι Σόρενσεν, που την παρακολουθούσε συγκινημένος, η Μπάκλεϊ είπε: «Σε αγαπώ. Είσαι ο πιο καταπληκτικός πατέρας. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος και θέλω να κάνουμε 20.000 ακόμη μωρά μαζί». Η κόρη τους, οκτώ μηνών, δεν ήταν στην αίθουσα, αλλά η ηθοποιός αναφέρθηκε σε εκείνη με χιούμορ, λέγοντας ότι πιθανώς «δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει και μάλλον ονειρεύεται γάλα, αλλά η μαμά κέρδισε Όσκαρ και είναι σημαντικό».Η ίδια εξήρε επίσης τη σκηνοθέτη Χλόε Ζάο και τη συγγραφέα/σεναριογράφο Μάγκι Ο’Φάρελ, τονίζοντας ότι η δουλειά τους «είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση της ζωής μου». Η βράβευση συνέπεσε με τη Γιορτή της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και έτσι η Μπάκλεϊ αφιέρωσε το Όσκαρ «στην όμορφη αναρχία της καρδιάς μιας μητέρας», τιμώντας όλες τις γυναίκες που δημιουργούν ενάντια σε κάθε δυσκολία.



Το «Hamnet» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που συνδυάζει ιστορικά στοιχεία με μυθοπλασία γύρω από τη ζωή της οικογένειας του Σαίξπηρ.



Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της Άγκνες και του θεατρικού συγγραφέα στο Στράτφορντ του 16ου αιώνα, εξερευνώντας την προσωπική τραγωδία που επηρέασε την πορεία της οικογένειας και, σύμφωνα με τη δραματική αφήγηση, τη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



Η νίκη της ηθοποιού στα Όσκαρ 2026 έρχεται μετά από μια σεζόν βραβείων κατά την οποία η Μπάκλεϊ ξεχώρισε και στα Critics Choice Awards και στα BAFTA, επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση της ερμηνείας της από την κινηματογραφική κοινότητα διεθνώς. Η βράβευσή της υπογραμμίζει την ικανότητά της να συνδυάζει έντονο δραματικό βάρος με λεπτές αποχρώσεις συναισθημάτων, καθιστώντας την μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της.