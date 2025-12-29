Η Ντόλι Πάρτον προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τις ισορροπίες της μετά τον θάνατο του συζύγου της
Είναι πολύ δύσκολο, η απώλεια τη χτυπάει τόσο δυνατά, ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας
Τη θλίψη που συνεχίζει να βιώνει η Ντόλι Πάρτον μετά την απώλεια του συζύγου της, περιέγραψε άτομο από το περιβάλλον της. Ο Καρλ Ντιν πέθανε σε ηλικία 82 ετών τον περασμένο Μάρτιο, με τον θάνατό του, όπως έχει πει η Πάρτον, να της αφήνει «μια τρύπα στην καρδιά μου».
Τώρα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Radar Online, η 79χρονη σταρ της κάντρι μουσικής εξακολουθεί να δυσκολεύεται να προχωρήσει, με το πένθος της να ανησυχεί τους φίλους της.
«Προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ξανά τις ισορροπίες της και να επιστρέψει στη δουλειά, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Η απώλεια τη χτυπάει τόσο δυνατά. Οι φίλοι της ανησυχούν πολύ», είπε η πηγή στο Radar Online. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο θάνατός του «της έκοψε την ανάσα».
Η Ντόλι Πάρτον και ο Καρλ Ντιν γνωρίστηκαν στο Νάσβιλ το 1964 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Ο Ντιν επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έκανε ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις. Παρόλα αυτά, η Πάρτον έχει μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές και λεπτομέρειες για τον γάμο τους. «Λένε ότι τα ετερώνυμα έλκονται, και είναι αλήθεια», είχε δηλώσει στο PEOPLE το 2015. «Είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά αυτό είναι που κάνει τη σχέση μας διασκεδαστική. Ποτέ δεν ξέρω τι θα πει ή τι θα κάνει. Πάντα με εκπλήσσει».
Η τραγουδίστρια είχε επίσης περιγράψει τον σύζυγό της ως έναν άνθρωπο με ισχυρό χαρακτήρα και ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. «Ο σύζυγός μου είναι πάνω απ’ όλα ένας καλός άνθρωπος», είχε πει. «Είναι ένας βαθυστόχαστος άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα έχει μια υπέροχη – και αρκετά ιδιόμορφη – αίσθηση του χιούμορ. Με κάνει να γελάω και με διασκεδάζει. Είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του».
Φωτογραφία: Shutterstock
Dolly Parton's heartbreak revealed as insider details depth of her grief following passing of husband Carl Dean https://t.co/YCmSfiEafX— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 29, 2025
