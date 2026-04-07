Ντέιβιντ Χέισελχοφ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον ηθοποιό με τη σύζυγό του
Ο 73χρονος θρύλος του «Baywatch» εθεάθη να κάνει πεζοπορία

Σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση εθεάθη ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς.

Ο 73χρονος θρύλος του «Baywatch» απαθανατίστηκε τη  Δευτέρα 6 Απριλίου να κάνει πεζοπορία στην Καλιφόρνια, φορώντας αθλητικά ρούχα: λευκό μπλουζάκι, φαρδιά μαύρη φόρμα, καπέλο ηλίου και μαύρα γυαλιά, ενώ κρατούσε μπατόν πεζοπορίας. Η Ρόμπερτς επέλεξε λευκό μπλουζάκι, τιρκουάζ καπέλο και μαύρο κολάν.

Ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ υπεβλήθη τον Μάιο του 2025 σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, ενώ νωρίτερα είχε εντοπιστεί σε αναπηρικό καροτσάκι στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Τελευταία φορά που ο Χάσελχοφ μοιράστηκε φωτογραφία του στο Instagram ήταν τον Νοέμβριο, προωθώντας το βιντεοπαιχνίδι «SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide».


Τον περασμένο Μάρτιο, ο ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπος με μία δύσκολη κατάσταση, που συγκλόνισε την οικογένειά του, καθώς η πρώην σύζυγός του, Πάμελα Μπαχ αυτοκτόνησε. 

