Η Σερ κατέθεσε νέο αίτημα για να τεθεί ο γιος της σε δικαστική συμπαράσταση
Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι ο Ελάιτζα Μπλου Όλμαν δεν έχει καμία αίσθηση διαχείρισης χρημάτων και ότι έχει βυθιστεί στα χρέη
Νέο αίτημα ώστε να τεθεί ο γιος της σε καθεστώς δικαστικης συμπαράστασης κατέθεσε η Σερ. Η διάσημη τραγουδίστρια υποστηρίσει ότι ο Ελάιτζα Μπλου Όλμαν βρίσκεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο έπειτα από μια σειρά οικονομικών και νομικών προβλημάτων, αλλά και μετά από ένα επείγον ιατρικό περιστατικό.
Το TMZ εξασφάλισε τα έγγραφα που κατέθεσε την Τετάρτη 15 Απριλίου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, στα οποία παραθέτει αναλυτικά τα προβλήματα του γιου της, λέγοντας ότι η κατάτασή του έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την τελευταία φορά που είχε καταθέσει αντίστοιχο αίτημα, το 2023.
Η Σερ περιγράφει ένα ανησυχητικό περιστατικό, κατά το οποίο, όπως λέει, ο γιος της βρέθηκε λιπόθυμος πίσω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, το οποίο ήταν εν κινήσει, γεγονός που οδήγησε στη νοσηλεία του και στη χορήγηση φαρμάκου που χρησιμοποιείται για την να αναστρέψει υπερδοσολογία από οπιοειδή.
Η τραγουδίστρια προσθέτει επίσης ότι ο 49χρονος Ελάιτζα δεν έχει καμία αίσθηση διαχείρισης χρημάτων και ξοδεύει αμέσως ό,τι ποσό λαμβάνει, «σχεδόν αποκλειστικά σε ναρκωτικά, ακριβά ξενοδοχεία και μετακινήσεις με λιμουζίνα». Όσο για την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, η Σερ λέει ότι χρωστούσε 18.000 δολάρια σε έναν έμπορο ναρκωτικών και αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από έναν φίλο, ώστε να μην πάθει κακό.
Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι ο γιος της είναι βυθισμένος σε χρέος 200.000 δολαρίων προς την εφορία και ότι έχει επιβαρυνθεί με χρέη χιλιάδων δολαρίων εξαιτίας ζημιών που προκάλεσε σε διάφορα Airbnb, με καψίματα από τσιγάρα, σπασμένα παράθυρα και τοίχους. Όπως επισημαίνει, για την τελευταία του διαμονή όφειλε 50.000 δολάρια, αφού κατέστρεψε τον χώρο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να κινηθεί νομικά αγωγή κατά της επί χρόνια φίλης του, Κέιτι. Η Σερ προσθέτει ότι η Κέιτι έχει στηρίξει τον Ελάιτζα τα τελευταία δύο χρόνια και ότι «σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, τον έχει κρατήσει στη ζωή».
Η Σερ ισχυρίζεται ακόμη ότι εκείνος έχει δημιουργήσει προβλήματα και σε ξενοδοχεία, λέγοντας ότι έχει αποβληθεί από 18, επειδή έκανε τους άλλους πελάτες να αισθάνονται άβολα, φώναζε χυδαιότητες και συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα. Σε ένα ξενοδοχείο, φέρεται να εγκλώβισε μια νεαρή καμαριέρα και να της «πρότεινε επιθετικά σεξουαλικές σχέσεις».
Ο κατάλογος των προβλημάτων συνεχίζεται και περιλαμβάνει τις πρόσφατες συλλήψεις του Ελάιτζα στο Νιου Χάμσαϊρ για διάρρηξη, φθορά ξένης περιουσίας, απλή σωματική βλάβη, παράνομη είσοδο σε ξένο χώρο και παραβίαση των όρων εγγύησης. Όπως είχε αναφέρει το TMZ, συνελήφθη στην κομητεία Μέριμακ στα τέλη Φεβρουαρίου, αφού «προκάλεσε αναστάτωση και συμπεριφερόταν επιθετικά» σε ένα σχολείο. Λίγες ημέρες αργότερα οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή επειδή εισέβαλε σε ιδιωτική κατοικία.
Παρεμπιπτόντως, η σταρ επισημαίνει ότι ο γιος της δεν διατηρεί ερωτική σχέση με την εν διαστάσει σύζυγό του, Μαρίαντζελα Κινγκ, και ότι εκείνη θα επέστρεφε στη ζωή του μόνο αν αυτό τη συνέφερε οικονομικά.
Η Σερ ζητά από τον δικαστή να ορίσει τον Τζέισον Ρούμπιν ως προσωρινό διαχειριστή της περιουσίας του Ελάιτζα. Όπως υποστηρίζει, η κατάστασή του έχει γίνει δραματική. Η ψυχική του υγεία έχει επιδεινωθεί σοβαρά και η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά βρίσκεται στο χειρότερο σημείο. Αυτό που θέλει είναι ο Ρούμπιν να αναλάβει τη φροντίδα του Ελάιτζα, ώστε τα προβλήματά του «να αρχίσουν να επιλύονται, ένα-ένα».
🚨 Breaking: Cher's son Elijah Blue Allman is in a psychiatric hospital as she fights to appoint a conservator.— TMZ (@TMZ) April 17, 2026
Details: https://t.co/xDsxYtHhrH pic.twitter.com/LZCoPjTUAA
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα