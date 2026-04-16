Μαρία Ιωαννίδου: Είμαι αδικημένη στη δουλειά, έπρεπε να παίζω στην τηλεόραση
Είμαι ταλαντούχα, έχω θυσιάσει πάρα πολλά και πήρα λιγότερα, τόνισε η ηθοποιός
Αδικημένη θεωρεί πως είναι ως ηθοποιός η Μαρία Ιωαννίδου. Σύμφωνα με την ίδια, αν και πρόσφερε και θυσίασε πολλά, δεν έλαβε όσα έπρεπε. Παράλληλα, εξέφρασε το παράπονό της για το γεγονός ότι δεν δέχεται προτάσεις για τηλεοπτικά σίριαλ και τόνισε πως θα μπορούσε να υποδυθεί διάφορους ρόλους και όχι μόνο εκείνους που συνδέονται με την ηλικία της.
«Είμαι αδικημένη στη δουλειά. Είμαι ταλαντούχα. Ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα; Δηλαδή μετά το “Μην ψαρώνεις”, που έκανε επιτυχία, δεν μου κάνανε ούτε μία πρόταση», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Ιωαννίδου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 16 Απριλίου.
Τονίζοντας πως έδωσε πολλά στη δουλειά της, θυμήθηκε μία δύσκολη στιγμή με τη μητέρα της, η οποία την παρακαλούσε να μη φύγει από δίπλα της. «Έχω θυσιάσει πάρα πολλά, έχω θυσιάσει τη μαμά μου. Δηλαδή η μαμά μου πέθαινε από καρκίνο και μου λέει “κοριτσάκι μου, μη φύγεις”. Λέω, “μαμά, πρέπει να φύγω… είναι η Μελίνα Μερκούρη κάτω!”. Άκου τι είπα. Και η μαμά μου πέθαινε», περιέγραψε.
Κλείνοντας η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε πως δικαιούται μία θέση στην τηλεόραση, αφού θεωρεί πως μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο εύρος ρόλων. «Έχω δώσει πάρα πολλά σε αυτή τη δουλειά, έχω πάρει λιγότερα. Εγώ έπρεπε να παίζω στην τηλεόραση. Είμαι character. Μπορώ να κάνω τη μάνα, τη θεία, τη γιαγιά… και μπορώ να κάνω και τη νέα και την ωραία», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
