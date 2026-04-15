Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε
Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε
Η ηθοποιός έκανε την πρώτη της ανάρτηση και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια followers
Λογαριασμό στο Instagram άνοιξε η Σάντρα Μπούλοκ και η πρώτη ανάρτηση που έκανε είναι ένα βίντεο από τα γυρίσματα του «Practical Magic 2».
Πρόκειται για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η ηθοποιός, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και στο στιγμιότυπο που ανέβασε από τα παρασκήνια παρουσιάζεται να φτιάχνει μαργαρίτες, γράφοντας στη λεζάντα: «Κάπου τα μεσάνυχτα».
Η 61χρονη ηθοποιός αντιστάθηκε για πολλά χρόνια, όμως μόλις πήρε την απόφαση και δημιούργησε το προφίλ της, απέκτησε αμέσως χιλιάδες followers, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια.
Από τους πρώτους που την ακολούθησαν είναι οι Τζένιφερ Ανιστον, Ρις Γουίδερσπουν, Νικόλ Κίντμαν και Τσάνινγκ Τέιτουμ και Λίλι Κόλινς.
Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε και σχετική ανάρτηση στο προφίλ της, σημειώνοντας σε story: «Κάποιος που όλοι αγαπάμε πολύ μόλις μπήκε στο Instagram».
«Είναι χάλια! Θα το λατρέψεις...», πρόσθεσε.
Πρόκειται για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η ηθοποιός, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και στο στιγμιότυπο που ανέβασε από τα παρασκήνια παρουσιάζεται να φτιάχνει μαργαρίτες, γράφοντας στη λεζάντα: «Κάπου τα μεσάνυχτα».
Η 61χρονη ηθοποιός αντιστάθηκε για πολλά χρόνια, όμως μόλις πήρε την απόφαση και δημιούργησε το προφίλ της, απέκτησε αμέσως χιλιάδες followers, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια.
Από τους πρώτους που την ακολούθησαν είναι οι Τζένιφερ Ανιστον, Ρις Γουίδερσπουν, Νικόλ Κίντμαν και Τσάνινγκ Τέιτουμ και Λίλι Κόλινς.
Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε και σχετική ανάρτηση στο προφίλ της, σημειώνοντας σε story: «Κάποιος που όλοι αγαπάμε πολύ μόλις μπήκε στο Instagram».
«Είναι χάλια! Θα το λατρέψεις...», πρόσθεσε.
Ανάρτηση έκανε και η Ρις Γουίδερσπουν, η οποία έγραψε: «Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη», προτρέποντας τον κόσμο να υποδεχτεί την ηθοποιό θερμά στην πλατφόρμα.
