Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε
GALA
Σάντρα Μπούλοκ Instagram

Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε

Η ηθοποιός έκανε την πρώτη της ανάρτηση και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια followers

Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε
Ιωάννα Μαρίνου
Λογαριασμό στο Instagram άνοιξε η Σάντρα Μπούλοκ και η πρώτη ανάρτηση που έκανε είναι ένα βίντεο από τα γυρίσματα του «Practical Magic 2».

Πρόκειται για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η ηθοποιός, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και στο στιγμιότυπο που ανέβασε από τα παρασκήνια παρουσιάζεται να φτιάχνει μαργαρίτες, γράφοντας στη λεζάντα: «Κάπου τα μεσάνυχτα».

Δείτε το βίντεο


Η 61χρονη ηθοποιός αντιστάθηκε για πολλά χρόνια, όμως μόλις πήρε την απόφαση και δημιούργησε το προφίλ της, απέκτησε αμέσως χιλιάδες followers, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια.

Από τους πρώτους που την ακολούθησαν είναι οι Τζένιφερ Ανιστον, Ρις Γουίδερσπουν, Νικόλ Κίντμαν και Τσάνινγκ Τέιτουμ και Λίλι Κόλινς. 

Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε και σχετική ανάρτηση στο προφίλ της, σημειώνοντας σε story: «Κάποιος που όλοι αγαπάμε πολύ μόλις μπήκε στο Instagram».

Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε
Κλείσιμο


«Είναι χάλια! Θα το λατρέψεις...», πρόσθεσε.

Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε

Ανάρτηση έκανε και η Ρις Γουίδερσπουν, η οποία έγραψε: «Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη», προτρέποντας τον κόσμο να υποδεχτεί την ηθοποιό θερμά στην πλατφόρμα.

Η Σάντρα Μπούλοκ άνοιξε λογαριασμό στο Instagram, το βίντεο που δημοσίευσε
Ιωάννα Μαρίνου

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης