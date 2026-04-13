Λάκης Γαβαλάς για τη φυλάκισή του: Κάποιος πήγε να με «θάψει» και εγώ αναστήθηκα ξανά
Κάθε μέρα που ζω μετά ειδικά από την αποφυλάκισή μου τη θεωρώ μεγάλο δώρο, πρόσθεσε ο σχεδιαστής μόδας
Ο σχεδιαστής μόδας, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή F+ZHN την Κυριακή 12 Απριλίου, εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή του μετά την αποφυλάκισή του και σε πνευματικό επίπεδο αλλά και σωματικά.
Αρχικά, ανέφερε πως θεωρεί δώρο κάθε μέρα που ζει: «Κάθε μέρα που ζω μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου που με έχει φέρει και με έχει φτιάξει έτσι. Είχα κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου μέχρι τότε και θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές. Κάποιος πήγε τότε να με “θάψει” και εγώ αναστήθηκα ξανά. Βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, η βιολογική μου υπόσταση μου λέει ότι και να φύγω αύριο είμαι ευτυχισμένος», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο σχεδιαστής μόδας δήλωσε πως η γυμναστική τον βοήθησε πολύ να επανέλθει: «Η γυμναστική εκείνη την περίοδο ήταν μια βοήθεια. Βγήκα 69 κιλά, "κομμάτια". Όταν ο φύλακας εκεί που ήταν και ταμίας μου λέει "Ρε φίλε, αν δεν ήμουν εγώ στο ταμείο να δω ότι κανένας δεν σου έφερε τίποτα...", παρά μόνο μια μαγείρισσα που είχα που μου έφερε 200 ευρώ, μαζί με μια εικόνα. Κανείς άλλος τίποτα, δεν έκανε κανείς πλούσιος φίλος μου τίποτα, ίσως γιατί θεώρησαν πως εγώ λόγο αξιοπρέπειας δεν θα το δεχόμουν. Είπα "έχεις μόνο το εαυτό σου και θα τον περιποιείσαι"», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα