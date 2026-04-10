Δημήτρης Καλλιβωκάς: Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή, κουράστηκα να είμαι σε καροτσάκι
Δημήτρης Καλλιβωκάς: Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή, κουράστηκα να είμαι σε καροτσάκι
Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο, δηλώνει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του
Σε μία εξομολόγηση προχώρησε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ζει.
Στα 97 του χρόνια, ο ηθοποιός έχει κουραστεί πλέον, όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην Espresso, να περνάει την καθημερινότητά του, καθηλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Το μόνο πράγμα που τον απασχολεί, σύμφωνα με όσα είπε, είναι να φύγει από τη ζωή ήρεμα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.
Αυτό που θέλει είναι να φύγει από τη ζωή, όσο ο νους του είναι διαυγής: «Ξέρεις τι είναι, από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητο μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις;”. Κάποτε είχα ευχηθεί να φύγω πρώτος από αυτή τη ζωή. Τώρα, το εύχομαι διπλά και τριπλά, ότι πρέπει να φύγω όσο είναι καιρός και ο νους μου αντέχει».
Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε πώς γιόρταζε το Πάσχα με τη σύζυγό του. Οι δυο τους περνούσαν τις γιορτινές μέρες στην Τήνο, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, κάτι που πλέον αδυνατούν να κάνουν.
«Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», περιέγραψε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Στα 97 του χρόνια, ο ηθοποιός έχει κουραστεί πλέον, όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην Espresso, να περνάει την καθημερινότητά του, καθηλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Το μόνο πράγμα που τον απασχολεί, σύμφωνα με όσα είπε, είναι να φύγει από τη ζωή ήρεμα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.
Αυτό που θέλει είναι να φύγει από τη ζωή, όσο ο νους του είναι διαυγής: «Ξέρεις τι είναι, από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητο μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις;”. Κάποτε είχα ευχηθεί να φύγω πρώτος από αυτή τη ζωή. Τώρα, το εύχομαι διπλά και τριπλά, ότι πρέπει να φύγω όσο είναι καιρός και ο νους μου αντέχει».
Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε πώς γιόρταζε το Πάσχα με τη σύζυγό του. Οι δυο τους περνούσαν τις γιορτινές μέρες στην Τήνο, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, κάτι που πλέον αδυνατούν να κάνουν.
«Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», περιέγραψε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
