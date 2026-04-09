Η Λίζα Κούντροου θεωρεί παράλογο το ότι είχε επιστρέψει στη δουλειά 10 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της
Εγώ έλεγα «Είναι λάθος, έχω ένα νεογέννητο», θυμήθηκε η ηθοποιός
Παράλογη θεωρεί τώρα πια την απόφαση που είχε να πάρει να επιστρέψει στη δουλειά δέκα μόλις μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της η Λίζα Κούντροου. Η 62χρονη ηθοποιός απέκτησε τον γιο της, τον Τζούλιαν, με τον σύζυγό της, Μισέλ Στερν, το 1998.
Ανατρέχοντας σε εκείνη την περίοδο, ανέφερε: «Κοιτάζω πίσω και είχα μόλις γεννήσει τον γιο μου και δέκα μέρες μετά ήμουν σε μίτινγκ. Έκανα το Tonight Show. Και μετά ήμουν σε συνάντηση για το Analyze This», είπε στην εκπομπή CBS Sunday Morning . Μετά τη γέννηση του γιου της ο ατζέντης της την καθησύχασε: «Ο ατζέντης μου έλεγε: "Ναι, θα είσαι εντάξει. Δεν ξεκινάς γυρίσματα πριν από τον Ιούλιο και είναι Μάιος. Δεν είναι τίποτα σημαντικό"», θυμήθηκε.
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, τα γυρίσματα ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. «Στη συνάντηση ο Μπίλι Κρίσταλ μου λέει: "Ναι, δείχνεις υπέροχη. Είσαι σίγουρη ότι μπορείς να το κάνεις αυτό; Πότε γέννησες;" Και του απάντησα. Και μου λέει: "Εντάξει, ξεκινάμε την Πέμπτη"».
Ακόμη και οι δικοί της άνθρωποι την ενθάρρυναν να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά. Όπως σημείωσε η Λίζα Κούντροου: «Θυμάμαι ότι οι γονείς του συζύγου μου είχαν έρθει από τη Γαλλία. Οι δικοί μου ήταν εκεί. Όλοι γύρω μου έλεγαν: "Φυσικά και μπορείς να το κάνεις". Και εγώ έλεγα: "Αλλά είναι λάθος. Έχω ένα νεογέννητο"». Εκείνοι της εξήγησαν πως «μια νοσοκόμα για το μωρό θα έρθει μαζί σου να το φροντίζει. Το μωρό δεν θα θυμάται τίποτα. Είναι εντάξει».
Κοιτώντας πίσω, η ηθοποιός χαρακτήρισε «παράλογη» την απόφασή της να επιστρέψει τόσο γρήγορα στο επαγγελματικό της πρόγραμμα μετά τη γέννηση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πέρασε και ένα «ελαφρύ» επεισόδιο επιλόχειας κατάθλιψης. «Σκεφτόμουν: "Αυτό είναι τρελό", αλλά έπρεπε να εμπιστευτώ τους άλλους γιατί ήξερα ότι το μυαλό μου δεν λειτουργούσε σωστά εκείνη τη στιγμή. Πολλές ορμόνες, ήμουν κάπως, λίγο, ελαφρώς καταθλιπτική», εξομολογήθηκε. Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι «δεν κρατά κακία σε κανέναν» για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Lisa Kudrow recalls 'insane' choice to return to work 10 days after giving birth in 1998 https://t.co/MUXMqZuQzw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 8, 2026
