Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Η 62χρονη Λίζα Κούντροου δήλωσε πως «τέλειωσε» με τα μπότοξ
Φοβάμαι ότι κάποια μέρα θα μοιάζω με τη γιαγιά μου, αλλά με ενθουσιάζει η ιδέα να υποδυθώ μεγαλύτερους ρόλους, είπε η ηθοποιός
Καμία προθέση να συνεχίσει τα μπότοξ δεν έχει η Λίζα Κούντροου. Η 62χρονη ηθοποιός μοιράστηκε πως την τελευταία φορά προκλήθηκαν παρενέργειες.
«Νομίζω ότι συνέβαλε στον ερεθισμό στα μάτια μου και σε αυτό το περίεργο μοτίβο στο μέτωπό μου, οπότε μάλλον τελείωσα με αυτό πλέον», είπε η Κούντροου σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, αποκαλύπτοντας ότι έκανε μπότοξ για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια.
Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, η πρωταγωνίστρια των Friends παραδέχθηκε ότι έχει μια συγκεκριμένη ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο να σταματήσει τις αισθητικές παρεμβάσεις. «Φοβάμαι ότι κάποια μέρα θα δω τον εαυτό μου να μοιάζει με τη γιαγιά μου, αλλά με ενθουσιάζει η ιδέα να υποδυθώ μεγαλύτερους ρόλους», δήλωσε.
Η Κούντροου είχε μιλήσει στο παρελθόν για την επέμβαση στη μύτη που έκανε ως έφηβη. «Από εκεί που, στο μυαλό μου, ήμουν άσχημη, έγινα όχι άσχημη», είχε πει στο The Saturday Evening Post το 2013. «Το έκανα το καλοκαίρι πριν πάω σε ένα νέο λύκειο. Έτσι, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν ήξεραν πόσο άσχημη έδειχνα πριν», είχε προσθέσει.
Μεταξύ άλλων η Λίζα Κούντροου εξήγησε στη συνέντευξή της στο Hollywood Reporter γιατί η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της κωμικής σειράς του HBO, The Comeback, θα είναι και η τελευταία. «Πρέπει να πούμε “τρίτη και τελευταία”», ανέφερε. «Δεν ξέρω αν θα θέλω να το κάνω ξανά σε 10 χρόνια, οπότε ας το ολοκληρώσουμε, για να μη ρωτά κανείς τι ακολουθεί ή αν θα θέλουμε να συνεχίσουμε», σημείωσε.
«Το πιο σωστό που μπορούμε να κάνουμε για το κοινό και για τον χαρακτήρα είναι να το κάνουμε μια ιστορία σε τρία μέρη. Είναι μια τριλογία και αυτό είναι το τέλος», πρόσθεσε.
Η Κούντροου θα επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ηθοποιού Βάλερι Τσέρις, με τους Νταν Μπουκατίνσκι, Λόρα Σίλβερμαν και Ντέμιαν Γιανγκ να συνεχίζουν επίσης στη σειρά. Ενώ το HBO είχε περιγράψει την πρώτη σεζόν ως μια σειρά που ακολουθεί μια «Β’ κατηγορίας ηθοποιό» που συμφωνεί να συμμετάσχει σε ένα reality show για να εξασφαλίσει ρόλο σε μια ταινία, η νέα σεζόν βρίσκει τη Βάλερι να κινείται στον χώρο της σόουμπιζ (και της τεχνητής νοημοσύνης) χρόνια αργότερα.
«Είναι διασκεδαστικό να είμαι η Βάλερι», δήλωσε η ηθοποιός. «Πολλές φορές μου έλεγαν: “Πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να παίζεις αυτές τις καταστάσεις όπου όλοι είναι τόσο σκληροί μαζί της. Δεν είναι εξαντλητικό;” Και εγώ απλώς τους κοιτούσα, σαν να ανοιγοκλείνω τα μάτια μου. Εξαντλητικό; Καθόλου. Τι συμβαίνει με εμένα; Δεν ήταν καθόλου εξαντλητικό. Δεν ένιωσα άσχημα ούτε για ένα δευτερόλεπτο».
Ολοκληρώνοντας, ανέφερε: «Η Βάλερι δημιουργεί τη δική της πραγματικότητα. Ναι, είναι λίγο εκτός πραγματικότητας, αλλά αυτό είναι μία από τις πηγές της κωμωδίας. Είναι τόσο προφανές σε εμάς ότι οι άνθρωποι θέλουν να σταματήσει να μιλά ή ότι δεν τη θέλουν εκεί, αλλά εκείνη δεν μπορεί να το ελέγξει».
Φωτογραφία: Shutterstock
Lisa Kudrow says she’s swearing off Botox https://t.co/bYi3MY6v1B pic.twitter.com/jkdFKXmCbX— Page Six (@PageSix) March 19, 2026
