Κωστής Σαββιδάκης: Με σταύρωσε ο παπάς και κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη, ήταν σημάδι για να κάνω εξετάσεις
Τις έκανα και σε τρεις μέρες μπήκα για χειρουργείο, τόνισε ο ηθοποιός
Ένα σημάδι από τον Θεό υποστήριξε πως δέχθηκε ο Κωστής Σαββιδάκης σχετικά με σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.
Ο ηθοποιός θυμήθηκε την επίσκεψή του στον Ναό των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό. Εκεί ο ιερέας τον ευλόγησε με τον Σταυρό, ο οποίος «κόλλησε» στην πλάτη του. Μετά από παρότρυνση του ιερωμένου, ο Κωστής Σαββιδάκης υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενώ μέσα σε τρεις μέρες ακολούθησε και ένα χειρουργείο.
Περιγράφοντας τη στιγμή στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», στην οποία ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης 9 Απριλίου, ο Κωστής Σαββιδάκης είπε: «Πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους και κάποια στιγμή μου είπε ο παππάς να πάω να με σταυρώσει, πήγα και κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη μου. Ο παππάς μου είπε να πάω να κάνω μερικές εξετάσεις σε εκείνο το σημείο. Έκανα – να είναι καλά η γιατρός μου – και σε τρεις μέρες μπήκα για χειρουργείο. Κάπνιζα τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Μαζεύτηκα λίγο μετά».
Ο ηθοποιός υπογράμμισε την πίστη του στον Θεό και εξομολογήθηκε ότι αφήνεται στην προστασία Του για διάφορα θέματα που τον προβληματίζουν. «Γενικά νομίζω ότι αφήνομαι στην υψηλή προστασία, στη δουλειά, σε σχέση με ανθρώπους. Λέω ότι αν είναι θέλημά Του, θα βγει. Όλους μας προστατεύει, το θέμα είναι πόσο πιστεύουμε σε αυτή την προστασία, και πόσο αφηνόμαστε. Νομίζω ότι είναι όλα γραμμένα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα