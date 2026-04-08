Τάσος Χαλκιάς: Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου, δεν αισθάνομαι κακοποιημένος γιατί με βάραγε από αγάπη





Όταν ρωτήθηκε γιατί εκείνος απέρριψε αυτή την πρακτική ως πατέρας, απάντησε: «Εγώ δούλευα με άλλες συνθήκες πάνω στην οικογένειά μου και από σκέψη αλλά και από την εποχή».



Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που κατάλαβε πως ο πατέρας του τον χτυπούσε από αγάπη: «Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου στο καφενείο και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε», δήλωσε.

Δικαίως θεωρεί πως «έτρωγε ξύλο» από τον πατέρα μου ο Τάσος Χαλκιάς και τονίζει πως δεν αισθάνεται καθόλου κακοποιημένος, γιατί υποστηρίζει πως τον χτυπούσε από αγάπη.Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 8 Απριλίου επισήμανε πως λόγω δουλειάς ήταν δύσκολο για έναν πατέρα να ασχολείται με τις «αταξίες» των παιδιών του, γι' αυτό κατέφευγε στο ξύλο. Παρόλα αυτά, θεωρεί πως στην δική του περίπτωση τον βοήθησε και του έκανε καλό.Ο Τάσος Χαλκιάς εξήγησε ο πρώτος πόνος που ένιωσε ποτέ στη ζωή του ήταν σωματικός και προερχόταν από τον ξυλοδαρμό του πατέρα του: «Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους. Ο πρωταρχικός πόνος που ένιωσα ήταν κυρίως σωματικός και προερχόταν από το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα. Όταν έτρωγα μία γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών. Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι επιμένουν “άρα κακοποιηθήκατε”. Όχι, δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά, να κοιμάσαι τέσσερις ώρες και μετά να φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειάς μέσα στη μουτζούρα, μέσα στα πλοία και τα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει "ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό". Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Πάρε μία από εδώ, πάρε και μία από εκεί για να μην το ξανακάνεις», είπε.