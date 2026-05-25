Ασία: Ο Nikkei ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 65.000 μονάδες εν μέσω προσδοκιών για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκε και ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν - Κέρδη σε Αυστραλία, ηπειρωτική Κίνα και Ινδία - Κλειστές οι σγορές σε Χονγκ Κονγκ και Νότια Κορέα, αργία σήμερα και στη Wall Street
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τις 65.000 μονάδες σήμερα Δευτέρα, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό σε μια υποτονική συνεδρίαση για τις ασιατικές αγορές λόγω αργιών, καθώς οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν σε ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «προχωρούν με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο», προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους του «να μην επισπεύσουν μια συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους».
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 5% μετά τις δηλώσεις Τραμπ, περιορίζοντας την πίεση στις αγορές. Το προηγούμενο διάστημα, οι τιμές είχαν εκτοξευθεί μετά τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη — μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο.
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για τον Ιούλιο υποχωρούσαν κατά 5,87% στα 90,93 δολάρια ανά βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές της Ασίας, ενώ το Brent Ιουλίου κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 97,76 δολάρια ανά βαρέλι.
Ο Nikkei 225 ενισχύθηκε πάνω από 3%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό στις 65.408,87 μονάδες, ενώ ο TOPIX σημείωσε άνοδο 1,19%.
Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκε και ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν, ο οποίος ξεπέρασε τις 43.000 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 2,91% στις 43.495,92 μονάδες.
Στην υπόλοιπη Ασία, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,45%, ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε κέρδη 0,91%, ενώ ο ινδικός Nifty 50 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,09%.
Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας, ενώ και η Wall Street δεν θα λειτουργήσει σήμερα λόγω της αργίας του Memorial Day («Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων»).
