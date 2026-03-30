Ακύλας για την κατάσταση της υγείας του: Είναι η πρώτη μέρα που νιώθω πραγματικά καλύτερα
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες από το ταξίδι του στη Φινλανδία με πυώδη αμυγδαλίτιδα και παρέμεινε στο σπίτι του μέχρι να αναρρώσει
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, μέσα από ένα story που ανέβασε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του και εξήγησε πως πέρασε μία δύσκολη εβδομάδα λόγω της ασθένειάς του, γι' αυτό και δεν μπορούσε να επικοινωνεί όπως συνήθιζε με τον κόσμο και να αναρτά περιεχόμενο στα social media. Παρόλα αυτά, τόνισε πως ετοιμάζει μία πολύ δυναμική επιστροφή και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους.
Ο Ακύλας έγραψε χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω».
Πριν από μερικές ημέρες, ο τραγουδιστής είχε ανεβάσει στο TikTok ένα βίντεο από το σπίτι του όπου έμεινε όλες αυτές τις μέρες για να αναρρώσει, κρατώντας τον ορό του.
👾🇬🇧Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! 👾🇬🇷 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! 👾🧡👾🧡🥹🧡👾🧡👾♬ original sound - Akylas
