Ο Βαλ Κίλμερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
GALA
Ο Κόερτ Βούρχις συνεργάζεται με την οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού για να τον «επαναφέρουν στη ζωή» για την ταινία As Deep As the Grave

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο επόμενος αστέρας του Χόλιγουντ που θα ζωντανέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα είναι ο Βαλ Κίλμερ. Ο θρύλος της υποκριτικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 65 ετών, θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «As Deep As the Grave» στο ρόλο του πάτερ Fintan ενός αυτόχθονα πνευματιστή και καθολικού ιερέα.

Ο Κίλμερ είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο έργο πριν πεθάνει από καρκίνο στο λάρυγγα. Μιλώντας στο Variety, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βούρχις ανέφερε ότι ο ρόλος σχεδιάστηκε πάνω στον Κίλμερ, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ιθαγενών Αμερικανών, ενώ είχε δηλώσει ότι είχε καταγωγή από τη φυλή Τσερόκι.

«Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα για αυτόν τον ρόλο», είπε ο σκηνοθέτης. «Το σενάριο βασίζεται στην καταγωγή του, στους δεσμούς και την αγάπη του για τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Ωστόσο, δεν κατάφερε να είναι στα γυρίσματα λόγω της μάχης του με τον καρκίνο», πρόσθεσε.



Ο κινηματογραφιστής συνεργάζεται με την οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού και με την κόρη του, Μερσέντες, για να «επαναφέρουν τον Κίλμερ στη ζωή», χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονη γενετική τεχνητή νοημοσύνη με οπτικό υλικό από όλη τη ζωή του. Επισήμανε ότι και ο γιος του Κίλμερ, Τζακ, επίσης ηθοποιός, υποστηρίζει το εγχείρημα.

«Η οικογένειά του τόνιζε συνεχώς πόσο σημαντική θεωρούσε ο Βαλ την ταινία και πόσο ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει», συνέχισε ο δημιουργός. «Πίστευε ότι ήταν μια σημαντική ιστορία με την οποία ήθελε να συνδεθεί το όνομά του...αυτή η στήριξη μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσω. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να την αποκαλέσουν αμφιλεγόμενη, ήταν κάτι που ήθελε ο Βαλ», συμπλήρωσε.

Η ταινία «As Deep As the Grave» βασίζεται στην αληθινή ιστορία των αρχαιολόγων Αν και Ερλ Μόρις, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη φυλή των Ναβάχο τη δεκαετία του 1920 για να ανακαλύψουν τον αρχαιότερο πολιτισμό της Βόρειας Αμερικής, τους Προγονικούς Πουέμπλο.

Κλείσιμο
Το φιλμ, που αρχικά είχε τον τίτλο «Canyon Del Muerto», βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής από το 2023, με τον ηθοποιό των ταινιών Χάρι Πότερ, Τομ Φέλτον στον ρόλο του Ερλ και τη βραβευμένη με Bafta, Άμπιγκεϊλ Λόρι ως Αν, σύμφωνα με το Guardian. Μαζί τους πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Γουές Στάντι και ο Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

