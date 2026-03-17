Η Κιμ Καρντάσιαν με 20ποντες πλατφόρμες στο after party των Όσκαρ: «Με το ζόρι περπατάει», έγραψαν στο X
Η τηλεπερσόνα φόρεσε μία χρυσή δημιουργία του οίκου Gucci στο πάρτι του Vanity Fair που ακολούθησε μετά την απονομή την Κυριακή 15 Μαρτίου
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στο φετινό after party του Vanity Fair για τα Όσκαρ, φορώντας 20ποντες πλατφόρμες.
Η τηλεπερσόνα έδωσε «το παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, φορώντας μία χρυσή δημιουργία του οίκου Gucci από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, σύμφωνα με το Page Six, το οποίο συνδύασε με πλατφόρμες 20 πόντων.
Τα συγκεκριμένα παπούτσια, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι το μοντέλο Flamingo-808 της Pleaser και δεν πέρασαν απαρατήρητα, με τα σχόλια στο X να αναφέρουν πως την δυσκόλευαν. «Γιατί περπατάει έτσι;», «Το φόρεμα είναι ωραίο, αλλά τα τακούνια είπαν "όχι σήμερα"», «Με το ζόρι περπατάει», έγραφαν.
Η Κιμ Καρντάσιαν ολοκλήρωσε το look της με διαμαντένια σκουλαρίκια, ενώ επέλεξε γαλάζιους φακούς επαφής και ένα έντονο beauty look με smoky μάτια, έντονα ζυγωματικά και nude χείλη. Τα μαλλιά της ήταν σε κοντό καρέ με χαλαρούς κυματισμούς.
Kim Kardashian arrives to the Vanity Fair #Oscar party pic.twitter.com/4iA15VP5E5— Variety (@Variety) March 16, 2026
THAT PLATFORM.🪡 https://t.co/6QrDKcCDVM pic.twitter.com/Nrwg3K3JmH— La Mode Unknown (@LaModeUnknown) March 16, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
