Η Χριστίνα Σάλτη οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ: Της αφαίρεσαν το δίπλωμα και σήκωσαν το αμάξι της με γερανό
GALA
Η τραγουδίστρια μέσα από βίντεο στο TikTok εξήγησε τι συνέβη μετά από βραδινή της έξοδο

Ιωάννα Μαρίνου
28 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε η Χριστίνα Σάλτη, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα και να σηκώσουν το αμάξι της με γερανό.

Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, τη σταμάτησε η Τροχαία μετά από βραδινή της έξοδο και αφού της έκαναν αλκοτέστ, της έκοψαν κλήση και την απομάκρυναν από το όχημά της.

Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε, αστειευόταν για την εμπειρία της, υποστηρίζοντας πως την άφησαν να φύγει επειδή "είναι πάρα πολύ διάσημη": «Το πρωί, γύρω στις 4, γύριζα από βραδινή έξοδο που είχα πιεί τα φανταστικά μου κρασάκια, είχα περάσει πάρα πολύ ωραία, ήταν εξαιρετικά. Φυσικά, πέφτω πάνω σε μπλόκο και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, την Τροχαία Αθηνών, που ενώ με βρήκε πάνω από το όριο, μου επέτρεψε να φύγω και να πάω σπίτι μου και να απολαύσω τον ύπνο μου. Τους ευχαριστώ πολύ, μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου είπαν "Προς Θεού κυρία Σάλτη, εσάς να γράψουμε; Είναι δυνατόν; Έχουμε μεγαλώσει μαζί σας, είστε πάρα πολύ διάσημη". Μου πρότειναν να με πάνε κιόλας, αλλά δεν δέχτηκα και συνέχισα με το αυτοκίνητό μου κανονικά να πάω στο ωραίο μου σπιτάκι. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κανένα πρόστιμο, καμία αφαίρεση διπλώματος, ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε.

Δείτε το βίντεο

@xsalti
Σε σχόλιο ξεκαθάρισε έπειτα πως αστειευόταν και στη συνέχεια ανέβασε και δεύτερο βίντεο όπως ετοιμαζόταν για να παραδώσει το δίπλωμά της στην Τροχαία.

Στο νέο βίντεό της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Get ready with me για να πάμε να παραδώσουμε το δίπλωμα στην Τροχαία. Εννοείται ότι η Τροχαία με έγραψε. Κλησάρα σοβαρή και μου πήραν το δίπλωμα για 30 μέρες. Σε αυτό το βίντεο ευχαριστώ την Τροχαία που δεν μου χαρίστηκε και πήρα ένα μεγάλο μάθημα. Και το αμάξι μου το πήρε και γερανός».

Δείτε το βίντεο

Κλείσιμο
@xsalti

Μην οδηγείτε αν πιείτε το/τα ποτάκια σας!Ταξάκι ή φιλαράκι π δεν πίνει αλέρτ!

♬ original sound - Χριστίνα Σάλτη
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

