Χριστίνα Σάλτη: Συγκινήθηκε για τον θάνατο της μητέρας της - «Ήταν πολύς καιρός που το παλεύαμε, έφυγε από καρκίνο»
Τον Αύγουστο που ήμασταν δύσκολα, δεν μπορούσα να πάω σε κάποιες δουλειές, δήλωσε η τραγουδίστρια
Με συγκίνηση αναφέρθηκε η Χριστίνα Σάλτη στη μητέρα της που έφυγε τον Σεπτέμβρη από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μιλώντας αρχικά για την εκλιπούσα μητέρα της εξήγησε, πως είχαν μία πολύ δεμένη σχέση.
Η Χριστίνα Σάλτη αναγκάστηκε όπως είπε να ακυρώσει ορισμένες εμφανίσεις της, τον Αύγουστο, καθώς η υγεία της μητέρας της είχε επιδεινωθεί: «Ήταν πολύς καιρός που το παλεύαμε, επομένως ήταν αλλού η ενέργειά μου. Έφυγε από καρκίνο. Με τη μαμά μου ήμασταν τα πάντα, ζευγάρι, φίλες, μαμά, κόρη. Έχω και μια αδερφή. Τον Αύγουστο που ήμασταν δύσκολα, δεν μπορούσα να πάω σε κάποιες δουλειές. Έπρεπε να είναι κάποιος μαζί της. Ο καρκίνος ξεκίνησε από το παχύ έντερο, επομένως παιδιά, πρόληψη. Άργησε πολύ να το βρει. Ήταν τρίτου βαθμού. Δεν είχε σημάδια. Πίστευα ότι αν πάθαινε κάτι η μαμά μου θα πέθανα, αλλά το αντιμετωπίζω. Είχα ενοχές επειδή έβγαινα και τραγουδούσα, ενώ η μητέρα μου ήταν στο νοσοκομείο».
Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας ότι μετά τον θάνατο της μητέρα της κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις: «Σκέφτομαι ότι αύριο μπορεί να συμβεί και σε εμένα. Κάνω εξετάσεις και εγώ. Όλοι μου οι συγγενείς μετά τη μαμά μου πήγαν στο γιατρό».
Με συγκίνηση περιέγραψε η Χριστίνα Σάλτη σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, τις στιγμές που έζησε με τη μητέρα της, όσο νοσηλευόταν: «Δεν την πίκρανα, δεν με πίκρανε. Με έκανε πιο δυνατή τώρα η σχέση μας. Αγαπιόμασταν πολύ. Στο νοσοκομείο μου έλεγε "σε λατρεύω". Μου έλεγε "μ’αγαπάς;" της έλεγα "σ’αγαπώ"».
