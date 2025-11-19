Χριστίνα Σάλτη: Συγκινήθηκε για τον θάνατο της μητέρας της - «Ήταν πολύς καιρός που το παλεύαμε, έφυγε από καρκίνο»

Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας ότι μετά τον θάνατο της μητέρα της κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις: «Σκέφτομαι ότι αύριο μπορεί να συμβεί και σε εμένα. Κάνω εξετάσεις και εγώ. Όλοι μου οι συγγενείς μετά τη μαμά μου πήγαν στο γιατρό».



Με συγκίνηση περιέγραψε η Χριστίνα Σάλτη σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, τις στιγμές που έζησε με τη μητέρα της, όσο νοσηλευόταν:

«

"».