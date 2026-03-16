Η Νταϊάν Ουόρεν έφυγε για 17η φορά χωρίς Όσκαρ και κατέρριψε το ρεκόρ με τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού
Νικητήριο στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού ήταν το «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», που έγραψε ιστορία ως το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ
Χωρίς βραβείο έφυγε για 17η φορά η Νταϊάν Ουόρεν από τα φετινά Όσκαρ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ με τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού.
Η τραγουδοποιός βρέθηκε ξανά στην πεντάδα των υποψηφίων για το «Dear Me» από την ταινία «Relentless», στην κατηγορία του Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο, καθώς νικητήριο ήταν το «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», που έγραψε ιστορία ως το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ.
Η Ουόρεν, η οποία έχει υπάρξει υποψήφια στην κατηγορία αυτή από το 1988, παρόλα αυτά, δηλώνει πως είναι τιμή της και μόνο που μπορεί να βρίσκεται σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό.
Το τραγούδι της Νταϊάν Ουόρεν για την ταινία Relentless
Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφια επίσης τα τραγούδια «Sweet Dreams of Joy» του Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi, το «I Lied to You» του Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners και το «Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Diane Warren has lost her 17th consecutive #Oscars nomination, extending her record for the most losses without a win. pic.twitter.com/Lq24wcWVqF— Pop Base (@PopBase) March 16, 2026
