Η Νταϊάν Ουόρεν έφυγε για 17η φορά χωρίς Όσκαρ και κατέρριψε το ρεκόρ με τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού
Νταϊάν Ουόρεν Όσκαρ Όσκαρ 2026

Η Νταϊάν Ουόρεν έφυγε για 17η φορά χωρίς Όσκαρ και κατέρριψε το ρεκόρ με τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού

Νικητήριο στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού ήταν το «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», που έγραψε ιστορία ως το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ

Η Νταϊάν Ουόρεν έφυγε για 17η φορά χωρίς Όσκαρ και κατέρριψε το ρεκόρ με τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού
Χωρίς βραβείο έφυγε για 17η φορά η Νταϊάν Ουόρεν από τα φετινά Όσκαρ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ με τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού.

Η τραγουδοποιός βρέθηκε ξανά στην πεντάδα των υποψηφίων για το «Dear Me» από την ταινία «Relentless», στην κατηγορία του Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο, καθώς νικητήριο ήταν το «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», που έγραψε ιστορία ως το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ.

Η Ουόρεν, η οποία έχει υπάρξει υποψήφια στην κατηγορία αυτή από το 1988, παρόλα αυτά, δηλώνει πως είναι τιμή της και μόνο που μπορεί να βρίσκεται σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό.

Το τραγούδι της Νταϊάν Ουόρεν για την ταινία Relentless

Kesha - Dear Me (From "Diane Warren: Relentless") [Official Music Video]


Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφια επίσης τα τραγούδια «Sweet Dreams of Joy» του Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi, το «I Lied to You» του Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners και το «Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams.

Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

