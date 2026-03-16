Πέδρο Πασκάλ: Η εμφάνισή του στα Όσκαρ με ξυρισμένο μουστάκι, δείτε φωτογραφία
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί παρουσιάζοντας μία σπάνια αλλαγή της εικόνας του

Ιωάννα Μαρίνου
Αίσθηση προκάλεσε ο Πέδρο Πασκάλ στο κόκκινο χαλί των 98ων Βραβείων Όσκαρ,  ποζάροντας το νέο του look, το ξυρισμένο μουστάκι του.

Ο 50χρονος ηθοποιός βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες φορώντας λευκό πουκάμισο με ένα μεγάλο λουλούδι στο στήθος, συνδυασμένο με μαύρο παντελόνι. Αυτό ωστόσο που τράβηξε τα βλέμματα, ήταν το ξυρισμένο πρόσωπό του, μια σπάνια εμφάνιση για τον ηθοποιό, που έχει συνδεθεί στην καριέρα του με τα χαρακτηριστικά γένια και μουστάκι του.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

Pedro Pascal sin bigote llegando a los Oscars.

Ο Πασκάλ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι προτιμά να διατηρεί τα γένια του. «Αφήνω τόσο πυκνή γενειάδα, αλλά αν την ξύριζα όλη, πραγματικά θα φαίνομαι πολύ άσχημος», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι δεν συμφωνεί με την ιδέα να εμφανίζεται εντελώς ξυρισμένος. Σημαντική εξαίρεση υπήρξε η ταινία «Wonder Woman 1984», στην οποία υποδύθηκε τον κακό Maxwell Lord και χρειαζόταν ένα πιο λείο πρόσωπο. Ο ίδιος είχε σχολιάσει: «Στο "Wonder Woman 1984" ήταν τόσο έντονη η αντίδρασή μου για το πώς φαινόμουν. Αγάπησα την ταινία, αλλά με τρόμαζε η εικόνα μου και δεν επέστρεψα ποτέ σε αυτό το στυλ, εκτός αν ήταν απολύτως απαραίτητο».
