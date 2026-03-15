Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τη Νταϊάνα για τη γιορτή της μητέρας
Τη μνήμη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τίμησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή της μητέρας.
Στην εικόνα φαίνεται η Νταϊάνα να κάθεται σε ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια μαζί με τον μικρό Ουίλιαμ, ο οποίος φέρεται πως ήταν τότε μόλις δύο ετών. Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας φορά λευκή ριγέ μπλούζα και κόκκινο παντελόνι, ενώ κοιτάζει τα λουλούδια γύρω του και η πριγκίπισσα καθισμένη δίπλα του με ροζ πουλόβερ και τζιν, χαμογελά στον φακό.
Στο μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση, ο Ουίλιαμ έγραψε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσοι θυμούνται κάποιο αγαπημένο πρόσωπο σήμερα. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας».
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε επίσης τρεις φωτογραφίες με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Σε μία από αυτές εμφανίζεται η νεαρή βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη, μαζί με τη μητέρα της. Σε άλλη φωτογραφία, η βασίλισσα κάθεται σε παγκάκι στον κήπο μαζί με τα παιδιά της. Η τρίτη εικόνα δείχνει τη βασίλισσα Καμίλα μαζί με τη μητέρα της.
