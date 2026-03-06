Τουτουντζής κατά Χριστοπούλου για το «όταν προβάλλεις τα πάντα περιμένεις καλά και κακά σχόλια»: Η κακοποίηση δεν επιδέχεται άλλοθι
Τέτοιες απόψεις είναι ο ορισμός της τοξικότητας και δεν πρέπει να εκφέρονται από δημόσιο βήμα, σχολίασε ο σύζυγός του, Νάσος Τσιβγούλης
Την ενόχλησή τους με τα σχόλια της Έλενας Χριστοπούλου για την προσωπική - οικογενειακή τους ζωή, εξέφρασαν ο Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη μάνατζερ να αναφέρει ότι η δημόσια έκθεση επιφέρει θετική και αρνητική κριτική. Το ζευγάρι από τη μεριά του, έκανε λόγο για τοξικότητα και για απόψεις, που δεν θα έπρεπε να εκφράζονται δημόσια.
Η συνέντευξη του make-up artist και Νάσου Τσιβγούλη στο vidcast Anestea, σχολιάστηκε στο Real View, με την Έλενα Χριστοπούλου να τοποθετείται για την έκθεση της προσωπικής τους ζωής. Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση τόσο του Παντεκλή Τουτουντζή όσο και του συζύγου του.
Ο Παντελής Τουτουντζής θέλησε να ξεκαθαρίσει την Πέμπτη 5 Μαρτίου τη θέση του μέσω Instagram story, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον σχολιασμό, τονίζοντας ότι η δημόσια έκθεση δεν θα πρέπει να κανονικοποιεί κακοποιητικές συμπεριφορές: «Μόλις παρακολούθησα το σχολιασμό της πρόσφατης συνέντευξής μου στο podcast Anestea από βραδινή τηλεοπτική εκπομπή, και θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις, με αγάπη: Η δημόσια έκθεση δεν συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή και κανονικοποίηση των κακοποιητικών συμπεριφορών. Το 2026, κανένα είδος bullying δεν θα έπρεπε να συγκρίνεται με άλλο. Η κακοποίηση δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος και δεν επιδέχεται κανένα άλλοθι, είτε αυτό λέγεται δημόσια προβολή είτε οτιδήποτε άλλο».
Δείτε την ανάρτησή του
Στο ίδιο πλαίσιο απάντησε και ο σύζυγός του, Νάσος Τσιβγούλης, μεταφέροντας την απογοήτευση και την αγανάκτησή του για τα σχόλια που επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αναμενόμενο» το διαδικτυακό bullying: «Με θλίψη και ντροπή παρακολούθησα χτες παρουσιάστρια στο Opentv να προσπαθεί να "νομιμοποιήσει" το διαδικτυακό bullying και τις απειλές εναντίον της ζωής της οικογένειάς μου ως κάτι "αναμενόμενο". Να πω τα εξής: Δεν έχω εκθέσει ποτέ τα παιδιά μου. Εν έτει 2026 τέτοιες απόψεις είναι ο ορισμός της τοξικότητας και δεν πρέπει να εκφέρονται από δημόσιο βήμα. Από δημοσιογραφική και μόνο εντιμότητα θα έπρεπε να ακούσει όλη τη συνέντευξη μας όπου τοποθετηθήκαμε εκτενώς κατά του bullying χωρίς να το εστιάσουμε σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ+. Ευχαριστώ τις υπόλοιπες παρουσιάστριες του "Real View" που έστω και ματαίως προσπάθησαν να "μαζέψουν" τα όσα τραγικά ακούστηκαν».
Στη συνέντευξη στο Anestea the podcast, το ζευγάρι μίλησε για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, το coming out, αλλά και για τα ανεπίτρεπτα σχόλια και το bullying, που δέχεται κατά καιρούς στα social media, φτάνοντας μέχρι και σε απειλές για τη ζωή τους. Ο Παντελής Τουτουντζής περιέγραψε μεταξύ άλλων ένα περιστατικό που του προκάλεσε μεγάλη ταραχή: «Ήρθε ένα μήνυμα "ξέρω πού είστε, πού κινείστε, θα κρεμάσω εσένα ανάποδα από το τσιγκέλι, στον Νάσο θα κάνω αυτό και στα παιδιά αυτό". Ήμουν στην Ελένη Φουρέιρα εκείνη τη στιγμή. Με έπιασε ταραχή, πήρα τον Νάσο κατευθείαν, έβαλα τα κλάματα, με πήγε η Ελένη στο σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μας αντιμετώπισαν με πολλή αγάπη».
Το σχόλιο της Έλενας Χριστοπούλου
Το βράδυ της Πέμπτης, η Έλενα Χριστοπούλου, σχολιάζοντας την έκθεση της προσωπικής τους ζωής, ανέφερε στο «Real View» ότι η δημόσια προβολή φέρει μαζί της και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια. Όπως είπε: «Όταν ανοίγεσαι και προβάλεις τον γάμο σου, τη σχέση σου και τα πάντα σου, και καλά κάνεις από τη μία είναι δικαίωμά σου, πρέπει να περιμένουμε και τα καλά και τα κακά σχόλια. Το "θα σε κρεμάσω", θα το στείλουν και σε ένα straight ζευγάρι και σε έναν gay. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που κοινοποιείς τα πάντα, οφείλεις να γίνεσαι και δυνατός. Και σε μια παχουλή ή άσχημη γυναίκα θα απαντήσουν έτσι. Όλοι δεχόμαστε bullying. Τα κακά σχόλια υπάρχουν σε όλους».
