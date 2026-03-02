Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Οι σέξι φωτογραφίες με πολύχρωμο μπικίνι σε παραλία του Μαλιμπού
Το 44χρονο μοντέλο πήρε αισθησιακές πόζες, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στο Instagram
Με σέξι διάθεση πόζαρε σε παραλία του Μαλιμπού η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, δημοσιεύοντας στη συνέχεια μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το 44χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία φόρεσε ένα αποκαλυπτικό, πολύχρωμο μπικίνι και εκκεντρικά γυαλιά ηλίου και πήρε αισθησιακές πόζες στην αμμουδιά. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες ομως που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο συμπλήρωσε την εικόνα της με ένα κόκκινο φούτερ, εξακολουθώντας να διατηρεί το σέξι ύφος της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε τις φωτογραφίες
