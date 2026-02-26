Η Λόνι Γουίλισον ξανά στους δρόμους να ψάχνει σκουπίδια, οι νέες εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία
Η Λόνι Γουίλισον ξανά στους δρόμους να ψάχνει σκουπίδια, οι νέες εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία

Οι εικόνες επαναφέρουν στο προσκήνιο τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το πρώην μοντέλο

Άννα Νταλλαρή
Νέες φωτογραφίες της Λόνι Γουίλισον, πρώην μοντέλου και ηθοποιού που είχε συμμετάσχει στη σειρά «Coast Guard» και υπήρξε σύζυγος του Τζέρεμι Τζάκσον, τη δείχνουν να ζει άστεγη στο Χόλιγουντ, αναζητώντας αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων και στρώνοντας ένα πρόχειρο κατάλυμα στην είσοδο κλειστού καταστήματος, σε μία ακόμη εικόνα της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια.

Η Γουίλισον έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα αμερικανικά μέσα λόγω της ζωής της στους δρόμους του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της, έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας, που οδήγησαν σε σταδιακή απομάκρυνση από τον επαγγελματικό της χώρο και τελικά στην αστεγία. Σε προηγούμενες εμφανίσεις της σε δημοσιογράφους είχε αναφέρει ότι αρνείται βοήθεια, δηλώνοντας πως προτιμά να παραμένει ανεξάρτητη.

Φωτογραφίες: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Άννα Νταλλαρή
