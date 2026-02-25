ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Εκτός «J2US» ο Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Το κανάλι στο οποίο προβάλλεται το σόου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση του τραγουδιστή

Την αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το «Just the 2 of Us» ανακοίνωσε το Open, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία.

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου με επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής δεν θα συμμετάσχει πια στο μουσικό σόου, που διαγωνιζόταν με τη Μαίρη Αργυριάδου. Όπως αναφέρεται: «Το Open ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του "Just the 2 of Us" δεν θα συμμετάσχει πλέον ο Κώστας Δόξας».

Η ανακοίνωση του σταθμού ήρθε μετά την απόφαση της Τρίτης, κατά την οποία ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την αποδιδόμενη πράξη, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε ως συνήγορος υπεράσπισης ο Σπύρος Δημητρίου. Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η πλευρά της μηνύτριας, που εκπροσωπήθηκε από τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση του δικαστηρίου.
