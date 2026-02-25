Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία: Θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια

Κλείσιμο

Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή μίλησε στο «Πρωινό» την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε για την απόφαση του δικαστηρίου: «Προφανώς δεν μιλάμε για χαρά. Δηλαδή η χαρά στη ζωή αντλείται από άλλα πράγματα. Μιλάμε όμως για μία δικαίωση, μετά από έναν πολυετή αγώνα στα δικαστήρια, και όχι μόνο στα δικαστήρια. Διότι ο πόλεμος που δέχομαι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δέχομαι έναν πόλεμο και μέσω των media, δηλαδή μέσω διαρκών ψευδών δημοσιευμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι κατακλυσμένο το διαδίκτυο από τίτλους δημοσιευμάτων που γράφουν ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια, ότι εγώ τον έδερνα, χίλια δυο, ότι είμαι ανάξια μητέρα, τέλος πάντων. Έχω κρατήσει μία στάση πολύ σοβαρή και ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν απλά γιατί έκανα μία σοβαρή καταγγελία».Έπειτα πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ακούσω μία συγγνώμη, θα ήθελα να δω κάποια δείγματα πραγματικής μεταμέλειας, με την έννοια ότι όντως έχουμε ένα παιδί, δηλαδή οι ζωές μας κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες. Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα. Πρόταση συμβιβασμού εξωδικαστική δεν έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο πραγματικό και απτό. Το μόνο που συνέβη από την άλλη πλευρά ήταν κάποια τηλεφωνήματα λίγο πριν από τις κρίσιμες ημέρες των δικαστηρίων, με σκοπό να βολιδοσκοπήσουν την πρόθεσή μας».Και κατέληξε: «Το θέμα ήταν η ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινα προσηλωμένη στο να αποδείξω την αλήθεια γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν ήθελα άλλες προεκτάσεις, δεν ήθελα να γίνει αποπροσανατολισμός. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν βγαίνω και δεν μιλάω όλα αυτά τα χρόνια και δέχομαι σιωπηρά όλες αυτές τις κατηγορίες, όλα αυτά τα ψεύδη. Και για εμένα η χθεσινή απόφαση λειτουργεί λυτρωτικά, ως έναν βαθμό λυτρωτικά».