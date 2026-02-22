Νίκος Ορφανός για επιστροφή Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο: «Γιατί να συνεχίζεται η κατακραυγή; Κάπως πρέπει να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι»

Ο Νίκος Ορφανός είπε χαρακτηριστικά για το ζήτημα σχετικά με την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο: «Ο κάθε άνθρωπος και κάθε επαγγελματίας, εφόσον δεν έχει εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, ας κάνει όποιο επάγγελμα θέλει. Αναρωτιέμαι... κάποιοι άνθρωποι έκαναν κάποια άσχημα πράγματα. Κάποιοι δεν κατηγορήθηκαν καν σε ποινικό επίπεδο. Γιατί να συνεχίζεται μία κατακραυγή; Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν κι αυτοί μια δουλειά; Κάπως πρέπει να ζήσουν. Δηλαδή αυτή την άτυπη θανατική ποινή, που καμιά φορά βλέπω να φουντώνει, δεν την καταλαβαίνω. Με ποιο σύστημα δικαίου ξαφνικά όλος αυτός ο λιθοβολισμός; Δηλώσαμε την αντίθεσή μας, αλλά συνέχεια θα γίνεται αυτό; Τι να κάνουν; Να εξαφανιστούν; Ακόμα και η ελληνική δικαιοσύνη θα σε βάλει στη φυλακή αν έχεις κάνει κάτι βαρύ και κάποια στιγμή θα σε αφήσει. Από τη στιγμή που εκτίει την ποινή του, δεν πρέπει να έχει καμία δεύτερη ευκαιρία;».





Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μετά την καταδίκη του, ο Νίκος Ορφανός δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να συνεχίζεται η κατακραυγή και πως κάπως πρέπει να ζήσουν και όσοι έχουν καταδικαστεί και έχουν εκτίσει την ποινή τους, όποιο επάγγελμα και αν κάνουν.Ο ηθοποιός θεωρεί πως ο καθένας πρέπει να μπορεί να ζήσει με κάποιον τρόπο και υποστηρίζει πως όσο «φουντώνει» η κατακραυγή, πραγματοποιείται μία «άτυπη θανατική ποινή». Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, πέρα από τον Πέτρο Φιλιππίδη, μίλησε και για την προσωπική του ζωή και τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του.Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως λόγω της κακής σχέσης που είχε με τον πατέρα του, ήθελε να είναι εντελώς διαφορετικός για τα δικά του παιδιά: «Δεν είχα καλή σχέση με τον πατέρα μου, ήταν λίγο αρνητικό πρότυπο για εμένα, όσον αφορά στη γονεϊκότητα. Τη διαχειρίστηκα, στάθηκα απέναντί της και προσπαθώ να είμαι ένας τελείως διαφορετικός μπαμπάς, με όρους του σήμερα, πολύ περισσότερο ενθαρρυντικός και να είμαι πάντα κοντά τους με χαρά και να απολαμβάνουμε κοινές στιγμές. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά είναι για τα παίρνει η γυναίκα και να τα μεγαλώνει, όπως θεωρούσαν παλιά. Είναι για τα τα μεγαλώνουμε εμείς και οι δύο γονείς. Οπότε δεν μοιάζω σε τίποτα με τον πατέρα μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό», σημείωσε.