H Σοφία Βεργκάρα ανέβασε σέξι φωτογραφίες της από τα παλιά
Η Λατίνα ηθοποιός δημοσίευσε τόπλες εικόνα της με μικροσκοπικό μαγιό
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες της από το παρελθόν δημοσίευσε η Σοφία Βεργκάρα στα social media.
Η Λατίνα ηθοποιός ανέβασε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου δύο στιγμιότυπα από φωτογράφιση που είχε κάνει στο Μαϊάμι. Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται τόπλες, με γυρισμένη την πλάτη στην οποία είχε τοποθετήσει κολιέ από μαργαριτάρια, ενώ φορούσε ένα string μπικίνι. Στη δεύτερη φωτογραφία, η Βεργκάρα απεικονίζεται χαμογελαστή, με μαγιό σε γαλάζιο χρώμα. «Τα λέμε σύντομα στο Μαϊάμι» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
