H Σοφία Βεργκάρα ανέβασε σέξι φωτογραφίες της από τα παλιά
GALA
Σόφια Βεργκάρα Φωτογραφία

Η Λατίνα ηθοποιός δημοσίευσε τόπλες εικόνα της με μικροσκοπικό μαγιό

Ιωάννα Μαρίνου
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες της από το παρελθόν δημοσίευσε η Σοφία Βεργκάρα στα social media.

Η Λατίνα ηθοποιός ανέβασε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου δύο στιγμιότυπα από φωτογράφιση που είχε κάνει στο Μαϊάμι. Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται τόπλες, με γυρισμένη την πλάτη στην οποία είχε τοποθετήσει κολιέ από μαργαριτάρια, ενώ φορούσε ένα string μπικίνι.  Στη δεύτερη φωτογραφία, η Βεργκάρα  απεικονίζεται χαμογελαστή, με μαγιό σε γαλάζιο χρώμα. «Τα λέμε σύντομα στο Μαϊάμι» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
