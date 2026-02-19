Άννα Μπιθικώτση: Με το ίδιο μαντήλι που σκούπισα το τελευταίο δάκρυ του πατέρα μου, άγγιξα και τα δάκρυα της μητέρας μου πριν πεθάνει





Η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση έδωσε συνέντευξη το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και δήλωσε πως το μαντήλι αυτό για εκείνη συμβολίζει την αγάπη. Παράλληλα, εξήγησε γιατί οι γονείς της χώρισαν, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που την μεγάλωσαν και πώς ήταν ως άνθρωποι.



Η Άννα Μπιθικώτση είπε για τις στιγμές που έζησε πριν τον θάνατο των γονιών της: «Θα πω κάτι που είναι συγκλονιστικό για εμένα. Όταν ο πατέρας μου έφτασε στο τέλος του και ήμουν στην εντατική, πήγα στο Περιστέρι στο πατρικό μας και παρότι δεν υπήρχε εκεί το σπιτάκι μας, υπήρχαν οι αναμνήσεις, όπως και εκείνη η λεμονιά που είχε φυτέψει ο πατέρας. Έκοψα τρία φυλλαράκια και του τα πήγα και μόλις τα άγγιξε και του είπα από πού είναι, δάκρυσε. Τον σκούπισα με ένα μαντήλι που είχα και ήταν το τελευταίο δάκρυ του, γιατί μετά έφυγε από τη ζωή. Με αυτό το μαντήλι που φύλαξα, όταν έφτασε το τέλος της μητέρας μου, επειδή ήξερα πως φτάνει το τέλος πια, ήμουν κοντά της εκείνες τις τελευταίες της στιγμές και μου έλεγε για τον πατέρα μου. Μου έλεγε "Πάω στον Γρηγόρη μου, πάω να τον συναντήσω". Της λέω "μαμά, πάντα θα είστε εδώ". Δακρύζει και με το ίδιο μαντήλι που σκούπισα το δάκρυ του πατέρα μου, ακούμπησα το δικό της δάκρυ και αυτό το μαντήλι δείχνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο αγάπη».

Όταν ρωτήθηκε γιατί μπορεί ένα τέτοιο ζευγάρι να χωρίσει, απάντησε:

Θα απαντήσω με έναν στίχο που έγραψε η μητέρα μου.“Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο και τρίτος δεν χωράει μέσα στους δύο”. Οπότε τα είπαμε όλα. Δεν χώρισαν στην ουσία ποτέ οι γονείς μου. Μέχρι την τελευταία του πνοή ο πατέρας αγαπούσε τη μητέρα μου και μέχρι την τελευταία της πνοή η μητέρα που πέθανε πριν από οκτώ μήνες, μιλούσε για τον Γρηγόρη. Κρατούσε τα κοστούμια και τις γραβάτες του, γυάλιζε τα παπούτσια του σαν να περίμενε επιστροφέςΣε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άννα Μπιθικώτση εξήγησε πως ήταν οι γονείς της ως άνθρωποι, λέγοντας πως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ήταν πολύ γλυκός και προστατευτικός, αλλά επειδή έλειπε πολύ, υποστήριξε πως αν δεν υπήρχε η μητέρα της, δεν θα μεγάλωνε με τον ίδιο τρόπο: «Ήταν ένας γλυκός πατέρας, τρυφερός άνθρωπος, υπερπροστατευτικός. Και επειδή είχε δει πολλά μέσα στη νύχτα, αυτό τον τρόμαζε πάρα πολύ και δεν ήθελε με τίποτα οι κόρες του να γίνουν τραγουδίστριες. Έλεγε "και να πεθάνω, βρικόλακας θα γίνω και θα έρθω να σας πνίξω αν γίνετε". Είχαν δει πολλά τα μάτια του. Ήταν σκληρά χρόνια, αλλά ήταν και γλυκά χρόνια. Εγώ έχω κρατήσει τις αναμνήσεις από τότε που είχα τον πατέρα μου, πριν μου τον πάρει ο κόσμος. Γιατί το τίμημα της δόξας για εμάς τα παιδιά των μύθων, είναι αυτό. Για να τον έχει ο κόσμος, τον στερούμαστε εμείς. Δεν κάναμε Χριστούγεννα, Πάσχα ή διακοπές μαζί. Επικοινωνούσαμε με ραβασάκια και ποιήματα που του γράφαμε. Το είχα συνηθίσει, γιατί αυτή ήταν η ζωή μας πλέον. Δεν ήταν θυμός, ήταν μια γλυκιά πίκρα», είπε αρχικά.Και πρόσθεσε: «Ευτυχώς που ήταν η μαμά. Η μοδίστρα που γνώρισε στα 19 της χρόνια και αγάπησε τον άσημο τότε Γρηγόρη και έμεινε μαζί του 30 χρόνια, από τα δύσκολα χρόνια στο Περιστέρι ως την καταξίωσή του. Η μαμά ήταν η ισορροπία μας. Αν δεν υπήρχε η μαμά, ίσως να μην είχαμε διαμορφώσει αυτόν τον χαρακτήρα εγώ και η αδερφή μου, γιατί ο μπαμπάς μας έκανε όλα τα χατίρια, ειδικά σε μένα που μου είχε αδυναμία».