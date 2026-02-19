Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Lil Poppa.



Ποιος ήταν ο Lil Poppa

Πέθανε στα ηλικία 25 ετών ο ράπερ,Ο Αμερικανός ράπερ, έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού. Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Τζαναρίους Μάικελ Γουίλερ, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, όπως σύμφωνα με το TMZ.Ο Lil Poppa ήταν γνωστός κυρίως για το επιτυχημένο single «Love & War» και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου είχε κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι «Out Of Town Bae». Την Τετάρτη, καθώς άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για τον θάνατό του, θαυμαστές του κατέκλυσαν τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας διευκρινίσεις. «Poppa πες μου ότι δεν είναι αλήθεια», έγραψε ένας ακόλουθος στο Instagram, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Poppa σε παρακαλώ πες ότι δεν είναι αλήθεια».Ο Lil Poppa, που καταγόταν από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, είχε κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ μέσω της Collective Music Group, στην οποία ανήκουν επίσης καλλιτέχνες όπως η GloRilla. Σύμφωνα με τη σελίδα του στο Spotify, άρχισε να κυκλοφορεί μουσική το 2017, όταν ήταν ακόμη έφηβος. Τα τραγούδια του συχνά αναφέρονταν σε σχέσεις, ζητήματα ψυχικής υγείας και τον έρωτα.Στο βιογραφικό του στο Instagram ανέγραφε: «Πρώτα γεννιόμαστε, μετά υποφέρουμε, έπειτα πεθαίνουμε. Τέλος». Διέθετε περισσότερους από 960.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα, ενώ στο Spotify μετρούσε πάνω από 600.000 μηνιαίους ακροατές.Τις τελευταίες εβδομάδες είχε δημοσιεύσει αρκετές αναρτήσεις σχετικά με το νέο του single, ενώ είχε κοινοποιήσει και απόσπασμα άλλου τραγουδιού με τη λεζάντα «Όχι, δεν είμαι καλά». Στους στίχους ανέφερε: «Θα μπορούσα να πω ότι τα πάω μια χαρά, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».Ο Lil Poppa ήταν γνωστός για τον αφηγηματικό τρόπο γραφής και τους έντονους στίχους του. Ξεκίνησε να ραπάρει με φίλους και τον μεγαλύτερο αδερφό του, ενώ σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο στούντιο στην ντουλάπα του δωματίου του, ηχογραφώντας με έναν φορητό υπολογιστή.Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε το 2018, όταν το single «Purple Hearts» συγκέντρωσε 2,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Την ίδια χρονιά απέκτησε αναγνωρισιμότητα και με το «Nightmare on Elm St». Το «Purple Hearts» είχε εμπνευστεί από περιστατικό ένοπλης επίθεσης από διερχόμενο όχημα, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας στενός του φίλος. Το βίντεο του τραγουδιού, που παρουσιάζει την πραγματική ιστορία πίσω από τη σύνθεσή του, έχει ξεπεράσει έκτοτε τα οκτώ εκατομμύρια προβολές.: Shutterstock