Snoop Dogg: Απορρίφθηκε η πιστωτική του κάρτα σε δείπνο, ο ιδιαίτερος τρόπος που πλήρωσε
Ο ράπερ πλήρωσε με τρόπο που ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος του γεύματός του
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου που είχε οSnoop Dogg σε εστιατόριο της Ιταλίας, όταν η πιστωτική του κάρτα απορρίφθηκε, με τον ράπερ να βρίσκει έναν άλλον τρόπο για να πληρώσει το γεύμα του.
Ο 54χρονος καλλιτέχνης, που βρίσκεται στο Μιλάνο, ως ανταποκριτής του NBC για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, πλήρωσε το γεύμα του με πέντε εισιτήρια για τον τελικό του ανδρικού halfpipe στο σνόουμπορντ. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Λιβίνιο. Σύμφωνα με τη Σοφία Βαλμάντρε, κόρη των ιδιοκτητών του μαγαζιού, ο ράπερ παρήγγειλε ένα cheeseburger, φτερούγες κοτόπουλου, nuggets και τηγανητές πατάτες. Όταν ήρθε η στιγμή της πληρωμής, η κάρτα του δεν έγινε δεκτή, προκαλώντας του αμηχανία.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, η Βαλμάντρε δήλωσε: «Ευχαριστούμε, Snoop». Μιλώντας στο NBC Los Angeles, περιέγραψε τι συνέβη: «Έστειλε τους συνεργάτες του να πάρουν την κάρτα και να πληρώσουν, αλλά δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την πληρωμή. Δεν ξέρω γιατί, δεν περνούσε. Τότε η μητέρα μου του είπε ότι ήταν εντάξει να πάρει το φαγητό χωρίς να πληρώσει».
Οι ιδιοκτήτες της οικογενειακής επιχείρησης, που είναι γνωστή για τις πίτσες και τις σαλάτες που σερβίρει μέχρι αργά τη νύχτα σε τουρίστες, διαβεβαίωσαν τον καλλιτέχνη ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με την ακύρωση της κάρτας του. Λίγο αργότερα, ο Snoop Dogg ανταπέδωσε με τρόπο που ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος του γεύματός του, δίνοντας πέντε περιζήτητα εισιτήρια για τον τελικό του ανδρικού halfpipe στο σνόουμπορντ.
After Snoop Dogg’s credit card didn’t go through on a takeout order in Livigno during the Winter Olympics, he paid the next day and gifted the restaurant owners five tickets to the men’s snowboard halfpipe final. pic.twitter.com/nS4H99M2ox— NBC Los Angeles (@NBCLA) February 15, 2026
