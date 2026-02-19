Snoop Dogg: Απορρίφθηκε η πιστωτική του κάρτα σε δείπνο, ο ιδιαίτερος τρόπος που πλήρωσε
GALA
Snoop Dogg Κάρτα Πληρωμή

Snoop Dogg: Απορρίφθηκε η πιστωτική του κάρτα σε δείπνο, ο ιδιαίτερος τρόπος που πλήρωσε

Ο ράπερ πλήρωσε με τρόπο που ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος του γεύματός του

Snoop Dogg: Απορρίφθηκε η πιστωτική του κάρτα σε δείπνο, ο ιδιαίτερος τρόπος που πλήρωσε
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου που είχε οSnoop Dogg σε εστιατόριο της Ιταλίας, όταν η πιστωτική του κάρτα απορρίφθηκε, με τον ράπερ να βρίσκει έναν άλλον τρόπο για να πληρώσει το γεύμα του. 

Ο 54χρονος καλλιτέχνης, που βρίσκεται στο Μιλάνο, ως ανταποκριτής του NBC για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, πλήρωσε το γεύμα του με πέντε εισιτήρια για τον τελικό του ανδρικού halfpipe στο σνόουμπορντ. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Λιβίνιο. Σύμφωνα με τη Σοφία Βαλμάντρε, κόρη των ιδιοκτητών του μαγαζιού, ο ράπερ παρήγγειλε ένα cheeseburger, φτερούγες κοτόπουλου, nuggets και τηγανητές πατάτες. Όταν ήρθε η στιγμή της πληρωμής, η κάρτα του δεν έγινε δεκτή, προκαλώντας του αμηχανία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, η Βαλμάντρε δήλωσε: «Ευχαριστούμε, Snoop». Μιλώντας στο NBC Los Angeles, περιέγραψε τι συνέβη: «Έστειλε τους συνεργάτες του να πάρουν την κάρτα και να πληρώσουν, αλλά δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την πληρωμή. Δεν ξέρω γιατί, δεν περνούσε. Τότε η μητέρα μου του είπε ότι ήταν εντάξει να πάρει το φαγητό χωρίς να πληρώσει».

Δείτε το βίντεο

Οι ιδιοκτήτες της οικογενειακής επιχείρησης, που είναι γνωστή για τις πίτσες και τις σαλάτες που σερβίρει μέχρι αργά τη νύχτα σε τουρίστες, διαβεβαίωσαν τον καλλιτέχνη ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με την ακύρωση της κάρτας του. Λίγο αργότερα, ο Snoop Dogg ανταπέδωσε με τρόπο που ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος του γεύματός του, δίνοντας πέντε περιζήτητα εισιτήρια για τον τελικό του ανδρικού halfpipe στο σνόουμπορντ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης