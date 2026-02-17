Η Κέιτ Χάντσον εξήγησε γιατί δεν θέλει να ξαναπαίξει σε ρομαντική κομεντί
Η Κέιτ Χάντσον εξήγησε γιατί δεν θέλει να ξαναπαίξει σε ρομαντική κομεντί
Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αποδέχτηκε κάποιους ρόλους σε τέτοιου είδους ταινίες επειδή της προσφέρθηκαν πολλά χρήματα
Για τις ρομαντικές κομεντί στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει μίλησε η Κέιτ Χάντσον και εξήγησε τον λόγο που δεν θέλει να ξαναπαίξει σε τέτοιου είδους ταινίες.
Η ηθοποιός η οποία είναι υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «Song Sung Blue» θεωρεί πως έχει ταυτιστεί με τις ρομαντικές κωμωδίες, τονίζοντας πως το Χόλιγουντ τη «βόλευε» σε αυτό το είδος, παρότι η ίδια επιθυμούσε να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα.
Η 46χρονη, σύμφωνα με τη Daily Mail ανέφερε: «Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό» και εξήγησε πως όταν μία ηθοποιός γίνεται πολύ γνωστή σε ένα συγκεκριμένο είδος, είναι δύσκολο για τους δημιουργούς να την φανταστούν αλλιώς. Η Χάντσον παραδέχθηκε επίσης ότι αποδέχτηκε κάποιους ρόλους σε ρομαντικές κομεντί επειδή της προσφέρθηκαν πολλά χρήματα, ενώ ήταν ανύπαντρη μητέρα και είχε οικονομικές υποχρεώσεις.
Η ηθοποιός, στο τέλος, επισήμανε: «Αγαπώ την κωμωδία και μια καλή ρομαντική κομεντί, αλλά είναι δύσκολο να γίνει σωστά. Θέλω να συνεργάζομαι με ενδιαφέροντες δημιουργούς και να κάνω διαφορετικές επιλογές. Αυτό με κάνει χαρούμενη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kate Hudson reveals why she's done with rom-coms as she finally earns another Oscar nod https://t.co/R9kdpv44CQ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 16, 2026
