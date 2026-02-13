Η ανάρτηση του Γιώργου Καράβα για τα γενέθλια της κόρης του: Θα είσαι πάντα το μωρό μου
«11 χρόνια που μου δείχνεις τι σημαίνει δύναμη, πείσμα και καρδιά», έγραψε με τη σειρά της η σύζυγος του μοντέλου, Ραφαέλα Ψαρρού
Τα 11 έκλεισε η κόρη του Γιώργου Καράβα και της Ραφαέλας Ψαρρού και οι δύο γονείς έκαναν αναρτήσεις στα social media τους και της ευχήθηκαν δημόσια. Το μοντέλο δήλωσε πως η Καλλιόπη, όπως ονομάζεται, θα είναι για πάντα το μωρό του, ενώ η σύζυγός του ανέφερε πως μέσα από εκείνη έμαθε τι σημαίνει δύναμη.
Ο Γιώργος Καράβας, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τότε που η κόρη του ήταν ακόμα πολύ μικρή και στη λεζάντα έγραψε συγκεκριμένα: «Πάντα θα είσαι το μωρό μου. Χρόνια πολλά mini me».
Η Ραφαέλα Ψαρρού, με τη σειρά της, έκανε ανάρτηση στο προφίλ της με ακόμη περισσότερες φωτογραφίες της κόρης τους και σημείωσε: «11 χρόνια μαζί σου... 11 χρόνια που μου δείχνεις τι σημαίνει δύναμη, πείσμα και καρδιά. Είσαι ένα ταλαντούχο πλάσμα που ό,τι βάλεις στο μυαλό σου, το καταφέρνεις. Σε θαυμάζω κάθε μέρα και εύχομαι να μείνεις πάντα έτσι δυνατή, φωτεινή, αληθινή. Χρόνια πολλά Καλλιόπη. Η μαμά σου».
Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού μετρούν πάνω από 15 χρόνια σχέσης. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Φίλιππο που είναι 12 ετών και την Καλλιόπη.
