Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μεταμορφώνεται σε σύμβουλο γάμου με ανορθόδοξες μεθόδους στο ψυχολογικό θρίλερ Cupid
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μεταμορφώνεται σε σύμβουλο γάμου με ανορθόδοξες μεθόδους στο ψυχολογικό θρίλερ Cupid
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τέιτ Τέιλορ, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι
Μία σύμβουλο γάμου που εφαρμόζει ανορθόδοξες μεθόδους καλείται να υποδυθεί η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στο ψυχολογικό θρίλερ «Cupid», τη σκηνοθεσία του οποίου θα υπογράψει ο Τέιτ Τέιλορ (The Help, Το Κορίτσι του Τρένου).
Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι του οποίου ο γάμος βρίσκεται σε κρίση. Σε διάστημα ενός μόνο Σαββατοκύριακου, επιχειρούν να σώσουν τη σχέση τους στο σπίτι μίας συμβούλου, της οποίας οι μέθοδοι θα οδηγήσει την ήδη διαλυμένη σχέση σχέση τους σε όλο και πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Αυτό που ξεκινά ως μια ελπιδοφόρα προσπάθεια, παίρνει σκοτεινή τροπή, καθώς οι τεχνικές της γίνονται ολοένα και πιο σκληρές και επικίνδυνες.
Ο Τέιλορ θα σκηνοθετήσει το σενάριο των αδελφών Βαν Ντάικ, που στο παρελθόν είχαν γράψει το «Don’t Worry Darling» της Ολίβια Γουάιλντ. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου, στο Νάτσεζ του Μισισίπι. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Τζον Νόρις και Τέιτ Τέιλορ, μαζί με τον Ράιαν Ντόνελ Σμιθ.
«Αυτή η ταινία, το Cupid; Ας πούμε απλώς ότι… ίσως να μη θελήσετε ποτέ ξανά να ζητήσετε συμβουλευτική. Ή ίσως το κάνετε — αν αντέχετε», δήλωσε ο Τέιλορ. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνω αυτό το ταξίδι με την Κάθριν. Δεν υπάρχει καλύτερη καλλιτέχνις για να δώσει ζωή σε αυτό το μοναδικό θρίλερ».
Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι του οποίου ο γάμος βρίσκεται σε κρίση. Σε διάστημα ενός μόνο Σαββατοκύριακου, επιχειρούν να σώσουν τη σχέση τους στο σπίτι μίας συμβούλου, της οποίας οι μέθοδοι θα οδηγήσει την ήδη διαλυμένη σχέση σχέση τους σε όλο και πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Αυτό που ξεκινά ως μια ελπιδοφόρα προσπάθεια, παίρνει σκοτεινή τροπή, καθώς οι τεχνικές της γίνονται ολοένα και πιο σκληρές και επικίνδυνες.
Catherine Zeta-Jones to Star in Tate Taylor's 'Cupid' https://t.co/stRYEH3jdF— The Hollywood Reporter (@THR) February 9, 2026
«Αυτή η ταινία, το Cupid; Ας πούμε απλώς ότι… ίσως να μη θελήσετε ποτέ ξανά να ζητήσετε συμβουλευτική. Ή ίσως το κάνετε — αν αντέχετε», δήλωσε ο Τέιλορ. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνω αυτό το ταξίδι με την Κάθριν. Δεν υπάρχει καλύτερη καλλιτέχνις για να δώσει ζωή σε αυτό το μοναδικό θρίλερ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα