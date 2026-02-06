Η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy
Η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Στα γαλλικά βραβεία Grammy θα τιμηθεί η Νάνα Μούσχουρη, για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ερμηνεύτρια θα λάβει το τιμητικό «Victoire d’honneur» στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο La Seine Musicale.
«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», ήταν τα λόγια της Νάνας Μούσχουρη τα οποία, με τα οποία ξεκινάει η ανακοίνωση και έπειτα αναγράφεται: «Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νάνα Μούσχουρη έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν… Η φωνή της ξεπέρασε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς. Μια τιμητική διάκριση θα της απονεμηθεί για να τιμηθεί η εξαιρετική καριέρα της, στην επόμενη τελετή των Victoires de la Musique».
Δείτε την ανακοίνωση
Η Νάνα Μούσχουρη έχει τιμηθεί πολλές φορές για την συνεισφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδιαιτέρως στον ελληνικό και τον γαλλικό. Το γαλλικό κράτος της έχει απονείμει τις εξής τιμητικές διακρίσεις: Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Αξιωματούχος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ερμηνεύτρια θα λάβει το τιμητικό «Victoire d’honneur» στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο La Seine Musicale.
«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», ήταν τα λόγια της Νάνας Μούσχουρη τα οποία, με τα οποία ξεκινάει η ανακοίνωση και έπειτα αναγράφεται: «Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νάνα Μούσχουρη έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν… Η φωνή της ξεπέρασε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς. Μια τιμητική διάκριση θα της απονεμηθεί για να τιμηθεί η εξαιρετική καριέρα της, στην επόμενη τελετή των Victoires de la Musique».
Δείτε την ανακοίνωση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Νάνα Μούσχουρη έχει τιμηθεί πολλές φορές για την συνεισφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδιαιτέρως στον ελληνικό και τον γαλλικό. Το γαλλικό κράτος της έχει απονείμει τις εξής τιμητικές διακρίσεις: Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Αξιωματούχος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα