Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε το «Χάρτινο το φεγγαράκι» με τον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση - Δείτε βίντεο

Η εμφάνιση της διάσημης Ελληνίδας τραγουδίστριας και του παρουσιαστή που κάνει καριέρα στη Γαλλία έγινε στο αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης για τις Γυναίκες με τίτλο «nos voix pour toutes»