Η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε το «Χάρτινο το φεγγαράκι» με τον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση - Δείτε βίντεο
Η εμφάνιση της διάσημης Ελληνίδας τραγουδίστριας και του παρουσιαστή που κάνει καριέρα στη Γαλλία έγινε στο αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης για τις Γυναίκες με τίτλο «nos voix pour toutes»
Συγκινητικές στιγμές χάρισε πριν από λίγες ημέρες η Νάνα Μούσχουρη στη γαλλική τηλεόραση όταν τραγούδησε το «Χάρτινο το φεγγαράκι».
Παρτενέρ της 92χρονης τραγουδίστριας ήταν ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος αρχικά έκανε χειροφίλημα και στο τέλος του τραγουδιού αγκάλιασε τη μεγάλη Ελληνίδα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το τέλος του τραγουδιού οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωσαν και τη Νάνα Μούσχουρη και τον Νίκο Αλιάγα.
Υπενθυμίζεται ότι το «Χάρτινο το φεγγαράκι» είναι τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και στίχους του Νίκου Γκάτσου που γράφτηκε για τις ανάγκες του έργου «Λεωφορείον ο πόθος»
