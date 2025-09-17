Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας στα Βλάχικα της Βάρης
Οι δύο σπουδαίοι Έλληνες συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη γνωστή ταβέρνα και δημοσίευσαν φωτογραφίες
«Στα Βλάχικα της Βάρης με τη Νάνα και τον Νίκο. Η Νάνα Μούσχουρη στα 91 της παραμένει σταθερή και πιστή, κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα πηγαίνει πάντα στα Βλάχικα. Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει. Χθες στην παρέα ήταν και ο αγαπημένος της φίλος ο Νίκος Αλιάγας. Μιλήσαμε για το μέλλον κάναμε σχέδια, μιλήσαμε και για το παρελθόν, ο Μάνος, ο Γκάτσος, ο Ξαρχάκος, ο Μίμης ο Φασιανός, ο Quincy, o Dylan, o Leonard. Το κλείσαμε το μαγαζί. Η Νάνα και ο Νίκος πουλιά αποδημητικά, φεύγουν επιστρέφουν, μια ζωή στην ίδια διαδρομή. Αιώνες συμβαίνει αυτό με τους Έλληνες. H πατρίδα τους όμως είναι μια Ελλάδα που έχουν στην καρδιά και στην ψυχή τους, ως κάτι ιερό που το πρεσβεύουν με πάθος, σεβασμό και ανιδιοτέλεια. Όσοι ζουν εκτός συνόρων κάνουν ακριβώς το ίδιο, από τον παλιότερο μέχρι τον πιο νέο. Νυν και αεί».
Με αυτό το σύντομο αλλά ιδιαίτερα περιγραφικό κείμενο, ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης της Νάνας Μούσχουρη, Γιάννης Κουτράκης, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συντροφιά της σπουδαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας με τον Νίκο Αλιάγα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook. Οι δυο τους βρέθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές και έφαγαν μαζί μη παραλείποντας να απαθανατίσουν τις στιγμές που πέρασαν.
Η Νάνα Μούσχουρη βρίσκεται εδώ και μέρες στην Ελλάδα και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα Νότια Προάστια. Πρόσφατα μάλιστα πολλοί την είδαν να απολαμβάνει το γεύμα της σε κλασική ταβέρνα της Βουλιαγμένης. Πάντα απλή και φιλική φωτογραφίζεται και πάντα συνομιλεί με τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους. Στα Βλάχικα, επισκέφτηκε την κουζίνα και φωτογραφήθηκε με εργαζόμενους του μαγαζιού.
«Η Νάνα Μούσχουρη είναι πελάτισσα μας από το 1986. Έρχεται πολύ συχνά και πάντα φωτογραφίζεται, μιλάει με όλους μας και περνάει όμορφα. Είναι τόσο απλή και τόσο ευγενική με όλους. Στο μαγαζί μας έχουμε πολλές φωτογραφίες. Χθες ήρθε με τον Νίκο Αλιάγα, κάθισαν πολλή ώρα και μετά ζήτησε από τον συνεργάτη της να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες» είπε στο protothema.gr εργαζόμενος από τα Βλάχικα.
