Πέτρος Ίμβριος για Ναταλία Γερμανού: Συνήθως για πέντε ημέρες στις διακοπές μας, έπαιρνε μόνη της πέντε βαλίτσες

Η σχέση μας με τη Ναταλία είναι όπως είναι τα τελευταία 25-30 χρόνια, δήλωσε ο τραγουδιστής και πρώην σύζυγος της παρουσιάστριας