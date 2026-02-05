Πέτρος Ίμβριος για Ναταλία Γερμανού: Συνήθως για πέντε ημέρες στις διακοπές μας, έπαιρνε μόνη της πέντε βαλίτσες
Η σχέση μας με τη Ναταλία είναι όπως είναι τα τελευταία 25-30 χρόνια, δήλωσε ο τραγουδιστής και πρώην σύζυγος της παρουσιάστριας
Την εποχή που υπήρξε ζευγάρι με τη Ναταλία Γερμανού θυμήθηκε ο Πέτρος Ίμβριος και ειδικότερα ένα περιστατικό από κοινές διακοπές τους, αναφέροντας ότι συνήθως η παρουσιάστρια έπαιρνε πέντε βαλίτσες για διάστημα πέντε ημερών.
Ο τραγουδιστής και πρώην σύζυγος της Ναταλίας Γερμανού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου. Σε ερώτηση για το εάν τον έχουν μπερδέψει με άλλον καλλιτέχνη στην πορεία της καριέρας του, ο Πέτρος Ίμβριος, δήλωσε ότι όταν ήταν ζευγάρι με τη Ναταλία Γερμανού και ενώ έκαναν διακοπές στην Ύδρα, κάποιος τους προσφώνησε ως «Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς».
Μιλώντας για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο τραγουδιστής σχολίασε ότι η πρώην σύζυγός του, συνήθως έπαιρνε πέντε αποσκευές στις διακοπές τους. «Με έχουν μπερδέψει πολλές φορές και όχι μόνο στο ξεκίνημά μου, γενικότερα» είπε και πρόσθεσε: «Ήμουν με τη Γερμανού παντρεμένος και πηγαίναμε στο σπίτι της μητέρας της, στην Ύδρα. Καλοκαίρι τώρα, Αύγουστος, εγώ κουβαλούσα 2-3-5 βαλίτσες, γιατί η Ναταλία συνήθως για πέντε μέρες έπαιρνε πέντε βαλίτσες μόνη της κι έπρεπε να πάρω κι εγώ άλλη μία. Ανεβαίνοντας, έστριψα σε μια γωνία σε μια γειτονιά, ετοιμαζόμουν να φτάσω στο σπίτι της πεθεράς μου, και έπαιζαν κάτι μικρά παιδάκια εκεί και φωνάζανε "α, να τοι, να τοι. Η Γαρμπή και ο Σχοινάς"».
Όσο για τις σχέσεις τους σήμερα, ο Πέτρος Ίμβριος δήλωσε: «Με τη Ναταλία μιλάμε, δεν μιλάμε κάθε μέρα, αλλά η σχέση μας είναι όπως είναι τα τελευταία 25-30».
