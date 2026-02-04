Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef: Οι φωνές της αντηχούν ακόμη στους διαδρόμους, είπε ο Κουτσόπουλος
Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef: Οι φωνές της αντηχούν ακόμη στους διαδρόμους, είπε ο Κουτσόπουλος
Να το ζήσετε, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις, συμβούλευσε τους διαγωνιζόμενους η πρώην παίκτρια
Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη ήταν η καλεσμένη στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef. H πρώην παίκτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής επέστρεψε για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην πρώτη ομαδική δοκιμασία, στην οποία η κόκκινη και η μπλε μπριάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες.
Πριν κάνει την εμφάνισή της, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε στην «ηχηρή» παρουσία που είχε η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη στο MasterChef, λέγοντας: «Ακόμα οι φωνές της αντηχούν στους διαδρόμους, όχι μόνο οι φωνές της αλλά και η προσωπικότητά της. Μια από τις πιο επιδραστικές παίκτριες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:20
Αφού βρέθηκε μπροστά στους διαγωνιζόμενους, η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη τους συμβούλευσε να απολαύσουν τη συμμετοχή τους και φεύγοντας να αφήσουν πίσω τους τις προστριβές και τις συγκρούσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
«Εγώ θα σας πω να το χαρείτε πάρα πολύ γιατί, όταν βγείτε από εδώ αυτό θα σας μείνει. Θα σκέφτεστε τι έχετε περάσει και θα σας λείπουν τα παιδιά της παραγωγής, οι σεφ, το πλατό. Οπότε να το ζήσετε, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις και να αφήσετε ό,τι συμβεί γιατί θα μαλώσετε σίγουρα», τους είπε χαρακτηριστικά.
