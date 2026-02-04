Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef: Οι φωνές της αντηχούν ακόμη στους διαδρόμους, είπε ο Κουτσόπουλος
GALA
MasterChef Σπυριδούλα Καραμπουτάκη

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef: Οι φωνές της αντηχούν ακόμη στους διαδρόμους, είπε ο Κουτσόπουλος

Να το ζήσετε, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις, συμβούλευσε τους διαγωνιζόμενους η πρώην παίκτρια

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef: Οι φωνές της αντηχούν ακόμη στους διαδρόμους, είπε ο Κουτσόπουλος
Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη ήταν η καλεσμένη στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef. H πρώην παίκτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής επέστρεψε για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην πρώτη ομαδική δοκιμασία, στην οποία η κόκκινη και η μπλε μπριάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες. 

Πριν κάνει την εμφάνισή της, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε στην «ηχηρή» παρουσία που είχε η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη στο MasterChef, λέγοντας: «Ακόμα οι φωνές της αντηχούν στους διαδρόμους, όχι μόνο οι φωνές της αλλά και η προσωπικότητά της. Μια από τις πιο επιδραστικές παίκτριες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:20

MasterChef 2026 | Τι κρύβει η πρώτη ομαδική δοκιμασία της χρονιάς;

Αφού βρέθηκε μπροστά στους διαγωνιζόμενους, η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη τους συμβούλευσε να απολαύσουν τη συμμετοχή τους και φεύγοντας να αφήσουν πίσω τους τις προστριβές και τις συγκρούσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

«Εγώ θα σας πω να το χαρείτε πάρα πολύ γιατί, όταν βγείτε από εδώ αυτό θα σας μείνει. Θα σκέφτεστε τι έχετε περάσει και θα σας λείπουν τα παιδιά της παραγωγής, οι σεφ, το πλατό. Οπότε να το ζήσετε, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις και να αφήσετε ό,τι συμβεί γιατί θα μαλώσετε σίγουρα», τους είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης