Συνατσάκη για το unfollow στην Καινούργιου: Έγινε ένα σκηνικό και με ρώτησαν τρία χρόνια μετά
Η Youtuber αναφέρθηκε στις ερωτήσεις που δεχόταν από τους δημοσιογράφους έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
Μία αναφορά στο unfollow που είχε κάνει στην Κατερίνα Καινούργιου πριν από τρία χρόνια έκανε η Μαίρη Συνατσάκη.
Η Youtuber βρέθηκε στην εκπομπή της Χρυσηίδας Γκαγκούτη στο Youtube, μαζί με άλλους καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Ελίνα Παπίλα, και συζητώντας για την τηλεόραση και το γεγονός πως όταν δεν υπάρχει θεματολογία επαναφέρουν παλιά θέματα για να προκαλέσουν, δόθηκε ως παράδειγμα το περιστατικό ανάμεσα στην Youtuber και την παρουσιάστρια.
Η Μαίρη Συνατσάκη είπε χαρακτηριστικά: «Έγινε τώρα ένα σκηνικό με ένα unfollow σε μια παρουσιάστρια και με ρώτησαν τρία χρόνια μετά. Ήμουν σε ένα θέατρο και με ρώτησαν», χωρίς να θέλει να αναφέρει ξανά το όνομα της Κατερίνας Καινούργιου.
Δείτε το βίντεο
Τότε, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Τα ufollow που έχουν γίνει πολύ έντονο θέμα στα social media. Πώς γίνεται να ψάχνουν; Αυτό μου βγάζει έναν ξεπεσμό σαν θέμα, το να αναλύεις ποιος celebrity έκανε έναν άλλον unfollow και να ρωτάς χωρίς ντροπή "Κάνατε unfollow;". Δεν είναι ξεπεσμός αυτό; Δεν είναι μια κακή προσέγγιση των social media από τα media;».
Η Ελίνα Παπίλα απάντησε: «Θα πω κάτι πάρα πολύ κοινότυπο. Όλα έχουν να κάνουν με το τι κάνεις στη ζωή σου. Αν έχεις τόσο χρόνο στη ζωή σου και πραγματικά όλη σου η έννοια είναι ποιον να κάνει unfollow και ποιος έκανε unfollow ποιον… Για τους δημοσιογράφους το λέω. Ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται. Αν π.χ. η Καινούργιου είπε "Με έκανε unfollow η Συνατσάκη"».
Γιατί η Μαίρη Συνατσάκη είχε κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
Το unfollow της Μαίρης Συνατσάκη στην Κατερίνα Καινούργιου έγινε το 2022, λίγες ημέρες αφότου η Μαίρη Συνατσάκη ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί με μία φωτογραφία στο Instagram, στην αγκαλιά του Ίαν Στρατή. Από την εκπομπή Super Κατερίνα πλησίασαν τους δύο πρώην συντρόφους της τότε εγκυμονούσας, Αιμιλιανό Σταματάκη και Σπύρο Χατζηαγγελάκη, ώστε να τους ρωτήσουν πως ένιωθαν για το γεγονός αυτό, με αποτέλεσμα η Μαίρη Συνατσάκη να ενοχληθεί και να σταματήσει να ακολουθεί την παρουσιάστρια στο Instagram.
Ένας δημοσιογράφος στην πορεία ρώτησε σε εκδήλωση τη Μαίρη Συνατσάκη γιατί δεν την ακολουθούσε και ενώ η ίδια προσπαθούσε να αποφύγει να απαντήσει για να μη δημιουργηθεί θέμα, τελικά αποκάλυψε την αλήθεια σε ένα βίντεο στο Youtube τον Δεκέμβριο του 2025, προκαλώντας τότε την ενόχληση της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία θεώρησε πως τώρα που είναι εκείνη έγκυος δεν θα έπρεπε να μιλήσει γι' αυτό δημόσια.
